【收息藍籌股】邊10隻藍籌股每年都增派息？　有一隻股息率最高近9厘

想買股票收息，除了審視各收息股的股息率、基本面等因素之外，亦可以留意各公司過去數年的派息紀錄。若該公司的業務持續穩步增長，派息亦有每年增加的話，絕對值得持有。

本網在60多隻藍籌股中作篩選，發現當中有25隻股票都是連續3個財年派息有增長，並從中排列出10隻股息率最高的股票讓大家參考。到底哪一隻股票除了高息外，還有穩定派息呢？

■10隻連續3個年度增派息藍籌股■

（按股息率由低至高排序）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在這10隻股票之中，有5隻的股息率有7厘以上，包括中國聯通 （00762） 、中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 等，中國聯通的股息率更是接近9厘，2018至2020財年的每年平均派息有逾10%增長。

如果要數派息增長幅度最大的股票則是新世界發展 （00017） 及中國海外發展 （00688） ，新世界發展2020財年及2021財年的派息增長分別為2.2倍及27.1%；而中國海外發展2019財年及2020財年的派息增長分別為13.3%及15.7%。

不過，派息紀錄只能作參考之用，雖然可大致反映公司一貫採取的派息政策，但公司的營運狀況及市場轉變等因素，都會影響公司是否繼續增派息，在投資前宜先了解清楚公司的最新消息才作決定。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經