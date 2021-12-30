【2022展望】調查：華爾街投資者明年最擔心3件事　看淡股市料標普500全年升幅不到10%

回顧2021年，雖然疫情反反覆覆，但美國股市全年仍然向好，投資者可謂賺到盤滿缽滿。不過即將踏入2022年，華爾街投資者就對明年經濟感到擔憂。

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根據外媒CNBC Delivering Alpha投資者調查報告，華爾街投資者對2022年的通脹情況感到憂慮，並預料來年美國股市漲幅遠低於2021年。調查訪問美國華爾街約400名首席投資總監、股票策略師、投資組合經理及CNBC撰稿人，以了解他們對2022年市場的看法。

從結果歸納出受訪投資者最擔心通脹問題，有53%，其次有30%人擔心美聯儲在錯誤時間加息，以及17%人擔心疫情對經濟影響。

擔心通脹破壞經濟復甦

早前美國發表11月消費者物價指數（CPI），指數升至6.8%，是自1982年6月的高位。聯儲局曾表示通脹率高企是暫時性，後來又改口承認通脹非短暫，並加快減買債速度及預計明年加息起碼3次，其舉措不免令投資者更擔心明年通脹情況。Commonwealth Financial Network首席投資總監Brad McMillan表示，疫情影響令供應鏈問題難以解決，此時通脹率處於數十年來高位，如果問題持續惡化，不利於經濟復甦。

料明年美股難有大漲幅

2021年即使在疫情反覆、經濟復甦緩慢、通脹、貨幣政策刺激等情況下，股票市場仍然向好。納斯達克綜合指數由年初至今上漲了22.5%，標普500指數全年更是上漲了27.4%，創下歷史新高。不過投資者預料2022年此情或不再，逾半受訪者認為明年標普500指數漲幅將不到10%，只有近18%人認為指數會再出現雙位數增長。

重磅科技股不再受投資者青睞

調查中，大部分受訪者仍視股票為首選投資產品，不過以往極受投資者歡迎的科技股，在2022年情況可能會有所不同。有35%的受訪者表示來年看好及會投資於金融股中，27%受訪者偏好投資在受惠於經濟復甦的周期性股票。至於重磅科技股，只有15%受訪者會投資，再其次為成長型科技股及消費股，分別有13%及10%投資者會選擇投資。

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責任編輯：嚴熹曼

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