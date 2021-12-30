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【職場機遇】第5期「特別‧愛增值」計劃1月接受申請　學費全免兼有每月最高$5,800津貼

個人增值 14:55 2021/12/30

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僱員再培訓局至今已推出四期「特別．愛增值」計劃，第四期計劃將於明日（31日）截止報名。為了持續支援受影響的求職者及僱員提升技能，再培訓局將於明年1月推出為期半年的第五期「特別計劃」，預計可支援約2萬名有需要人士，並發放每月最高5,800元特別津貼。

第五期「特別計劃」涵蓋28個行業約500項課程，包括約410項「職業技能」課程、約30項「創新科技」課程及約60項「通用技能」課程，而為青年人、少數族裔人士、新來港人士和殘疾及工傷康復人士等特定服務對象而設的專設課程約有120項。所有課程中有6成可以網上學習方式授課。

3個方法遞交申請

申請人士須為2019年6月1日或之後失業或待業、開工不足或被僱主要求放取無薪假期的人士，並須符合個別課程的入讀資格。合資格人士可於2022年1月1日至6月30日期間親身、郵遞或網上方式提交課程申請，並於2022年9月30日或之前入讀課程。

每名申請人在五期「特別計劃」下合共可報讀最多4項課程，當中包括不多於2項全日制「職業技能」課程。正在輪候第四期「特別計劃」課程的申請人，其申請將自動延續至第五期，毋須重新辦理課程申請。申請人亦可按其培訓需要，更改其之前已提交的課程選擇。

每月最多5,800元津貼

最新一期「特別計劃」繼續保留各項特別安排，包括對學員的行業或學歷不設限制、學費全免、發放每月最高5,800元特別津貼、提供「企業包班」服務，以及將發放津貼的出席率要求由8成下調至6成的短期彈性措施，下調出席率要求的特別安排同時適用於第五期「特別計劃」推行期內（即2022年1月1日至9月30日）開班的再培訓局恒常課程。

為確保課程質素，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為8成），方符合資格參與期末評估及在通過課程評估後獲發畢業證書；而全日制「職業技能」課程及就業掛鈎課程學員須達至8成出席率才可獲提供就業跟進服務。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 職場百科

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