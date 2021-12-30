【數碼轉型】香港郵政推「智郵寄」24小時智能櫃投寄　「易寄取」郵費低至10元

香港郵政局早前推出「智郵寄」服務，方便一班打工仔放工後都能輕鬆投寄，以24小時運作提供靈活投寄時間，市民不再需要在郵局排隊。除此之外，亦推出全新本地郵件派遞服務「易寄取」，方便網購之餘又經濟實惠，無論投寄文件或郵包，每件郵費低至10元。

「智郵寄」現時在香港設有13部智能櫃，填妥投寄資料後，3D掃描器可即時自動量度郵件尺寸及重量，計算出相應的郵費。包括普通或掛號郵件、特快專遞、Vantage暢運服務、e-Express易網遞與包裹，均能使用此服務，加上非接觸式付款，投寄過程只需2分鐘。

■「智郵寄」投寄步驟■

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除了方便寄件外，香港郵政局亦推出「易寄取」服務，方便在疫情間習慣網購的香港人。「易寄取」的特點是較本地掛號、本地郵政速遞及本地包裹更簡便及經濟的服務選擇，而且可以追蹤郵件，安全可靠。重量不超過0.5公斤，郵費只需10元，而重量上限為20公斤，郵費則為208元。不過，郵件必須於郵政局櫃位投寄，不可投入郵箱投寄，否則會當作無法派送及不能退回郵件處理。

責任編輯：區祖飛

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