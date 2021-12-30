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【理財個案】43歲夫婦月入11萬擁2物業　怎部署7年後退休兼儲400萬子女教育基金？

博客 15:20 2021/12/30

分享：

【理財個案】43歲夫婦月入11萬擁2物業　怎部署7年後退休兼儲400萬子女教育基金？　

踏入中年，不少人開始積極地部署退休生活，但若然有子女，更要同時為他們的教育開支做好充分的準備。有讀者現時43歲，與丈夫月入11萬元，持有1個已供完的自住物業，另有1個收租物業以及2個自用車位，均未有還清貸款。他們計劃7年後退休，同時希望為子女準備400萬元的教育基金，應先還清貸款，或善用現金投資？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人43歲，先生及自己有固定工作，月收入共11萬元，育1子1女，分別12歲及10歲。現時持有2個物業，1個自用已還清貸款，另一個收租，租金1.2萬元，貸款尚欠120萬元，每月供款1.5萬元。同時持有2個車位自用，貸款尚欠100萬元，每月供款7,000元。持有現金250萬元，100萬元人民幣，其他外幣共值60萬元。

持有股票：

個案重點： 

  • 43歲夫婦
  • 自住物業：已供滿
  • 收租物業：月收1.2萬租金，欠120萬元貸款
  • 自用車位：欠100萬元貸款
  • 現金：250萬元，100萬元人民幣及60萬元外幣
  • 股票：約值70萬元
  • 理財目標：
    1. 7年後夫婦二人一起退休，並預留小孩教育資金400萬元。
    2. 請問應該把現金去還貸款？還是再投資？如何優化現有組合？

【80後夫婦月入逾11萬擁2物業 如何製造每月3萬元被動收入？：按此

龔成︰

現時在全球息率不高的背景下，令香港按息都處於一個低水平。我建議先用現有資金去做增值，會較有效率。

由於你已經有2個住宅和2個車位，財富組合已經非常偏向物業類。因此，未來新資金，應先投入優質股類別，令你財富組合回復平衡。

以你43歲年紀，可以投資一些較有增長力股票，去進行增值。你持有的股票，都係有質素。但配置上，就出現咗問題。

首先，組合持股除咗要有質素外，都要講求平衡性。

個別企業和行業，不應佔組合15%和30%以上，銀行業更加不要高於組合20%，否則會有過度集中性風險（盈富由於係一籃子組合，故不受此限。）。

你現時銀行股，明顯係超咗標。而且，滙豐 （00005） 、工行 （01398） 、中國銀行 （03988） 都係收息股，增長力唔高，以你年紀，唔建議持有太多。

這些銀行股都有質素，你唔一定要減持，但新資金就暫時唔好投入銀行類，去令組合慢慢拉返平衡。其餘股票無問題，你照長綫持有就可以。

至於外幣，長綫都只會係貶值，除非你有實際用途。否則，我建議你換回港元，去進行投資會較好。

未來投資策略，你可以集中投資「平穩增長股」和「潛力股」。

除了現有資金外，你可以月供股票，去加快你增值速度。每月用5成儲蓄做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2成好了，甚至先集中係平穩增長股類。

【39歲冀儲夠350萬享財務自由 重倉收息股應如何提升組合增長力？：按此

若你有一定投資知識，潛力股比重可以相應調高，佔組合約4成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區，你現有250萬元資金可以先投入多50至60萬元，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下資金和每月所儲倒的資金，就等大市再出現回調時，才慢慢加大力度入貨，然後長綫投資。

以投資回報有10%計（連股息再投資），假設你每月可投資20,000元＋現有250萬元現金＋70萬元持股，7年後大約會增值至840萬元。

扣除你子女的400萬元教育基金，你將餘下440萬元投入收息資產，用6%股息率計，你每月大概可以有2.2萬元被動的現金流收入。

你可以以此作參考，去制定你的增值計劃。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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