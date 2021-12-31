新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OCEAN THREE：半價發售生蠔

由即日起至1月6日，全綫Ocean Three生蠔半價發售。優惠適用於門市及網上訂單，惟優惠期間將暫停開蠔服務。而Ocean Card折扣不可與此優惠同時使用。數量有限，售完即止。

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門市地址及聯絡方式

2. 永年士多：堂食免費送3餸車仔麵

永年士多推出1日限定優惠，今日（31日）晚上6時至9時，永年車仔麵3間分店將免費提供一碗堂食3餸車仔麵。每人每次只限一碗。

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需要注意的是，活動只限永年士多元朗，尖沙咀及銅鑼灣店，免費任選3餸9元車仔餸，星級餸需補差額 。

另外，客人必須向店員出示指定Facebook帖文方可享用優惠。優惠只限堂食，外賣及外送將收回正價。

指定分店地址：

尖沙咀加拿分道46號地下7-8號舖

元朗教育路88號寶城洋樓地舖2-4號

銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

3. 老虎堂：指定飲品減$5

由即日起至1月6日，於老虎堂全綫分店選購黑糖薑母／黑糖桂圓紅棗飲品，即可享減5元優惠。

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指定飲品包括：

黑糖薑母茶（優惠價23元）

黑糖薑汁撞奶（價惠價30元）

黑糖桂圓紅棗茶（優惠價23元）

黑糖桂圓紅棗奶茶（價惠價30元）

撰文：hket小編

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