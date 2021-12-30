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【人民幣定存】多間銀行中長期人幣定存年息趨劃一　存6個月最高2.8厘

12:55 2021/12/30

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人行月中意外降準，下調1年期貸款市場報價利率（LPR）後，人民幣滙價反應不大，依然企穩。人民幣定期存款一向較港元定存高息，一般存期愈久年息愈高。不過，近期不少銀行更劃一不同存期的年息，令存戶有更多選擇，即使存期較短，亦可享有較高的年利率。

【50萬存1個月獲$2,054利息 1個月港元定存比較：按此

■6個月人幣存息比較，邊間年息達2.8厘？■

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雖然不少銀行劃一不同存期息，但是各銀行存期均有所不同，是次只比較6個月人幣定存年息。在眾多銀行中，富邦銀行以2.8厘年息膺存息王，3個月、半年及1年存期皆可享此年息。

信銀國際的年息亦達2.7厘，3個月、半年及1年存期劃一年息，起存額同為1萬元人幣。至於華僑永亨的年息為2.68厘，更有多個存期可供選擇，包括3個月、4個月、6個月及9個月，入場門檻只需等值5萬港元。

另外，上商銀行存息為2.55厘，起存額為10萬元人幣，存戶可選3個月、半年及1年的存期。至於富融、天星及渣打3間銀行年息同為2.4厘，富融可選半年及年的存期；天星可選6個月及9個月存期；渣打則可選3個月及半年存期。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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