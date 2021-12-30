追求健康晚年生活必須未雨綢繆

社會及時代不斷發展，人們對保險的認識只會有增無減。加上在醫療技術的持續進步下，人均壽命逐漸增長，這亦間接使人口老化問題成為各界首要應付目標。究竟我們在追求長命的同時，又應該怎樣為自己帶來更健康生活？並為同儕以至家人帶來更豐盛及更有意義的未來？

人口老化問題日益嚴重

經濟增長，科技進步，間接帶動醫學技術不斷改良。巿民普遍生活質素改善，經濟及社會穩定，亦使愈來愈多人得以享受天年。不過，近年本港出生率持續下降，亦間接導致人口老化問題日益嚴重。根據特區政府統計處的人口推算，隨著戰後嬰兒潮出生的人口逐漸踏入老年，預期未來本港人口將持續高齡化，65歲及以上長者的人口推算，由2019年的132萬上升至2039年的252萬，長者人口有超過250萬的情況將維持多年。另外，老年撫養率亦預計由2019年的每10名勞動人口撫養2.65名長者，升至五十年後每10名勞動人口撫養7.12長者的情况，情況無疑使人關注。

面對人口老化的問題，除了大大加重本地及鄰近醫療系統的負擔外，亦令不少人開始關注自身養老及退休生活的保障。早年特區政府積極推動強積金計劃，為一眾打工仔提供基本的退休保障作儲蓄 。而近年亦大力推廣「年金」計劃為步入人生晚年的長者提供多一項選擇。年金是一種長期保險產品，目的是幫助投保人把資金轉化為穩定現金收入。投保人向保險公司繳付保費，其後可即時或於指定年期或年齡開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期。年金是一種長期保險產品，目的是幫助投保人把資金轉化為穩定現金收入，以解決退休後的需要。

近年特區政府積極推動大灣區發展，故亦有不少退休人仕開始考慮大灣區作為安享晚年的據點之一。最近就有保險公司與澳門的企業合作，嘗試在大灣區推出集養老、住宿及醫療保健的一站式「保險＋康養」項目，讓退休人士可以在住宿之餘，亦可以享受全方位醫療護理，完全針對香港及大灣區人口老化並已進入「高齡社會」的狀况和市場需求而設。

要安享晚年，就必須預先作好充足準備應付未來需求。我們深信，未雨綢繆，總好過臨渴掘井。愈早為退休生活作好預備，就有愈多時間設計一個適合自己的退休計劃。盼望各位能盡早下定決心，為自己的未來邁開重要的一步！