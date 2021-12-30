中價位運動服環保新力軍　PANGAIA三大環保面料闖市場

環保已經是生活上每日必然的課題，而時裝界算是破壞環境罪魁禍首的工業之一，時裝品牌雖然未至於如Vivienne Westwood高呼大家買少件衫，但也陸陸續續加入環保大軍，共中來自英國的PANGAIA就是大家必須要懂得的環保新名字。

▲ PANGAIA備有男女裝和童裝。（圖片：品牌提供）

▲ PANGAIA的名字由兩個字組合而來，Pan意指包羅萬有，Gaia 則是希臘大地女神之名。（圖片：品牌提供）

Hi-end fashion財雄勢大加入環保大軍是必須的，但其實日常大眾所穿的便服，就更加應該投向可持續性的一方。來自英國PANGAIA推出的服裝很簡單，就只有衞衣和運動褲、沒有任何花巧設計，就是以不同顏色和可持續性的面料來吸引大家，當中包括有機棉、C-FIBER和 PPRMINT。

▲ 連帽衞衣。（$1,400。圖片：品牌提供）

▲ 長袖tee（$800。圖片：品牌提供）

▲ 運動褲（$1,300。圖片：品牌提供）

▲ 有機棉帽。（$850。圖片：品牌提供）

▲ 拉鏈童裝外套。（$850。圖片：品牌提供）

前者是可再生及可生物降解的天然植物纖維，當中95%的用水是來自天然雨水，用以保護地下水及地表水資源。C-FIBER則是結合桉樹漿和海藻粉而製成，可百分百生物降解以及節水的面料。後者是一種以持久氣味控制及闊光譜抗菌處理的工序，使產品能長時間保持清新。結合了以上3種而料和生產方法，令PANGAIA設計基本得很的服裝更有睇頭，加上售價合理，不難在一片環保聲中得到注意。

產品查詢：Lane Crawford（2118 3388）