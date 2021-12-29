  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費搭車】加水站鼓勵環保請搭九巴　1月2日免費搭　探廢堡賞瀑布

精明消費 18:40 2021/12/29

分享：

【免費搭車】加水站鼓勵環保請搭九巴　1月2日免費搭　探廢堡賞瀑布

為鼓勵市民享應環保生活，建立自攜水樽及乘搭公共交通工具習慣，九巴與「Bonaqua加水站」合作，將於2022年1月2日（星期日），舉辦「Bonaqua加水站請你搭九巴」活動，讓全港市民於當日無限次免費乘搭路綫95，來往佐敦至翠林。另外，全港90個九巴巴士站將陸續增設「Bonaqua加水站」，推動市民自攜水樽文化，實踐環保生活。

【梅姐18年忌辰 《梅艷芳》12月30日請市民免費搭電車：按此

1月2日免費乘搭路綫95

九巴指，1月2日「Bonaqua加水站請你搭九巴」活動當日，乘客上車後毋須繳付車資便可乘搭。另外，當日下午12時至6時，乘客在佐敦海泓道佐敦（西九龍站）巴士總站的「加水站」自攜水樽購買「Bonaqua優質礦物質水」，即送麥當勞10元現金券乙張。數量有限，送完即止。

為推動市民自攜水樽文化，「Bonaqua加水站」現已遍布各區的九巴巴士站及多個行山熱點，如麥理浩徑、大潭、流水響等。每個「加水站」均備有冷、熱、及常溫礦物質水提供，方便市民無論遊走社區或戶外郊遊，均可自攜水樽補充水份。市民更可於網站搜尋Bonaqua®加水站位置。

【3儲值工具消費券限期剩3日！ 逾期未使用將自動失效：按此

九巴路綫95由佐敦西九龍站來往翠林，途經油麻地、旺角、新蒲崗等九龍區。九巴更有遊玩路綫建議，乘客可在佐敦（西九龍站）巴士總站下車，到西九海濱長廊踩單車或草地野餐。而熱愛郊遊的乘客，亦可於將軍澳康盛花園站下車，經衛奕信徑往小夏威夷徑，近距離觀賞小夏威夷瀑布；或在馬游塘村站下車，經衛奕信徑前往百年廢堡茅湖山觀測台。

    點擊圖片放大
    +2

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處】沉浸式NFT藝術體驗展《香港那些年》　虛擬實境睇舊香港地標及電影場景
今日
【好去處】沉浸式NFT藝術體驗展《香港那些年》　虛擬實境睇舊香港地標及電影場景
【2022壬寅虎年】港鐵商場「連年賞」　大年初一至初七派過萬封電子利市
今日
【2022壬寅虎年】港鐵商場「連年賞」　大年初一至初七派過萬封電子利市
【2022壬寅虎年】恒地7大商場新春禮遇　會員積分換御守利市封＋祈願繪馬
今日
【2022壬寅虎年】恒地7大商場新春禮遇　會員積分換御守利市封＋祈願繪馬
【梅艷芳】梅姐18年忌辰　《梅艷芳》12月30日請市民免費搭電車
今日
【梅艷芳】梅姐18年忌辰　《梅艷芳》12月30日請市民免費搭電車
【消費優惠】牛角晚市豪快食飲放題每位$438起　90分鐘任食燒肉海鮮
今日
【消費優惠】牛角晚市豪快食飲放題每位$438起　90分鐘任食燒肉海鮮
交通 巴士 著數優惠

下一篇文章

【好去處】沉浸式NFT藝術體驗展《香港那些年》　虛擬實境睇舊香港地標及電影場景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候
【消費優惠】牛角晚市豪快食飲放題每位$438起　90分鐘任食燒肉海鮮
【消費優惠】牛角晚市豪快食飲放題每位$438起　90分鐘任食燒肉海鮮
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【5000元消費券】3儲值工具消費券限期剩3日！　逾期未使用將自動失效
【5000元消費券】3儲值工具消費券限期剩3日！　逾期未使用將自動失效
【元旦2022】「跨年有折祭」買住過元旦　限時網上登記可獲免費門票
【元旦2022】「跨年有折祭」買住過元旦　限時網上登記可獲免費門票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款