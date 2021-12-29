▲ 【免費搭車】加水站鼓勵環保請搭九巴 1月2日免費搭 探廢堡賞瀑布

為鼓勵市民享應環保生活，建立自攜水樽及乘搭公共交通工具習慣，九巴與「Bonaqua加水站」合作，將於2022年1月2日（星期日），舉辦「Bonaqua加水站請你搭九巴」活動，讓全港市民於當日無限次免費乘搭路綫95，來往佐敦至翠林。另外，全港90個九巴巴士站將陸續增設「Bonaqua加水站」，推動市民自攜水樽文化，實踐環保生活。

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1月2日免費乘搭路綫95

九巴指，1月2日「Bonaqua加水站請你搭九巴」活動當日，乘客上車後毋須繳付車資便可乘搭。另外，當日下午12時至6時，乘客在佐敦海泓道佐敦（西九龍站）巴士總站的「加水站」自攜水樽購買「Bonaqua優質礦物質水」，即送麥當勞10元現金券乙張。數量有限，送完即止。

為推動市民自攜水樽文化，「Bonaqua加水站」現已遍布各區的九巴巴士站及多個行山熱點，如麥理浩徑、大潭、流水響等。每個「加水站」均備有冷、熱、及常溫礦物質水提供，方便市民無論遊走社區或戶外郊遊，均可自攜水樽補充水份。市民更可於網站搜尋Bonaqua®加水站位置。

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九巴路綫95由佐敦西九龍站來往翠林，途經油麻地、旺角、新蒲崗等九龍區。九巴更有遊玩路綫建議，乘客可在佐敦（西九龍站）巴士總站下車，到西九海濱長廊踩單車或草地野餐。而熱愛郊遊的乘客，亦可於將軍澳康盛花園站下車，經衛奕信徑往小夏威夷徑，近距離觀賞小夏威夷瀑布；或在馬游塘村站下車，經衛奕信徑前往百年廢堡茅湖山觀測台。

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責任編輯：李瑩

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