【網上熱話】陳彥行被騙供3,000萬元保單　儲蓄保5大伏位要留神

藝人陳彥行（行姐）近日於電視節目《東張西望》上爆出媽媽因受理財顧問的誤導，被騙簽下共3,000萬元的高額保單，成為一時熱話。事件中行姐因無法負擔巨額保單供款，導致投保的6份保單中，有5份被告知失效，前後付出約1,300萬的供款付諸流水，甚至要變賣物業保住保單。本港有不少人都有投資儲蓄保險，不想被騙，購入儲蓄保前應該要留意哪些陷阱？

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根據《東張西望》報道，行姐75歲的母親向理財顧問佘先生前後買下6份供款5年，保費共約3,000萬元的保單，當中有5份為儲蓄保，1份為危疾保。而其中3份儲蓄保計劃內容相同，分別於5日內買下，3份保單每年分別需要供款110萬。後來行姐母親又買了2份儲蓄保，每年保費分別為92萬元人民幣（約112萬港元）及12.6萬美元（約98萬港元），以及1份每年保費8.2萬美元（約64萬港元）的危疾保。

由於行姐母親受年齡限制未能購入高額保單，因此佘先生提議行姐與母親開立聯名戶口，由行姐代母親簽署文件，行姐亦變成受保人。及後，佘先生離職，行姐收到銀行告知其6份保單中有5份因供款不足已經失效，銀行戶口中1,300萬因供款幾乎全數蒸發，如果不想血本無歸，行姐便要繼續供多約1,500萬元至保單完結。幾經追查，行姐發現佘先生懷疑虛報及誇大其資產收入，為他們購入不可能負擔的高額保單，才驚覺受騙。

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日前行姐透露已與銀行及保險公司達成共識，獲得滿意的結果及賠償，事情總算是告一段落。但事件又再引發大眾對儲蓄保的疑慮，儲蓄保亦不時被網民批評為「呃人」及「搵笨」，如若購入儲蓄保，究竟有甚麼常見風險及陷阱需要考慮？

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1. 需要長期供款

儲蓄保顧名思義是幫投保人儲蓄的保險，投保人定時交保費變相「逼你儲錢」，因此儲蓄年期一般較長，可以是數年甚至20年不等。一旦開始計劃，投保人便要持續定期供款，否則停交保費便只能選擇以保單貸款、分紅等交保費，或保單假期繼續供款，甚至最壞情況需要斷供保險。

2. 流動性低

既然是「逼你儲錢」的保險，又怎會輕易讓投保人提早退保或套現？如果投保人急需用錢而打算提早取出保單中的現金價值，就要小心有機會未能全數取回，或取回現金的價值低於已繳付的保費。

3. 通脹風險

雖然儲蓄保有滾存利息，但部分儲蓄保計劃年期長達數十年，未來的生活成本可能遠高於投保初期，若儲蓄額追不上未來通脹，辛苦供款數十年最後也可能無法應付未來開支。

4. 分紅實現率有落差

儲蓄保回報一般會分為「保證回報」及「非保證回報」，「保證回報」為投保人一定可以收取的回報；而「非保證回報」因受投資表現、經濟環境等因素影響，最終可取回的回報可能與預期目標有差距。投保時如單看豐厚的紅利、現金價值等「非保證回報」，最後便有機會出現期望落差。

5. 延誤交保費風險

如果因突發意外、失業等情況而導致收入來源減少，無法持續交保費，可能會影響保單收益甚至要終止保單。事件中行姐便因保單尚未完結，又沒有足夠金錢交保費，導致保單失效。如果終止保單，即使扣除積存紅利及現金價值，相對於已繳保費仍有機會造成損失。

責任編輯：嚴熹曼

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