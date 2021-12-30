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【派息基金】ESG基金財息兼收　派息高達6厘　今年回報升近3成

ESG投資 13:35 2021/12/30

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【派息基金】ESG基金財息兼收　派息高達6厘　今年回報升近3成

綠色投資主題愈來愈受投資者青睞，據晨星的最新統計，本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金於11月的淨流入額逾31.75億美元（約247.7億港元）。本港獲證監會認可的ESG基金亦從年初的約30隻，激增至數百隻。ESG投資熱潮愈演愈熱，除了是受關注的投資主題外，亦為投資者帶來相當吸引的回報。本港ESG基金當中，部分提供派息的更可高達6厘，年初至今更有近30%的升幅。

高派息ESG以股票基金為主

本網根據證監會認可的ESG基金列表，在晨星搜尋派息的ESG基金，其12個月配息率最高可達6厘。以最高派息瑞銀美國總收益永續股票基金的為例，主要投資在美國股票。截至10月31日，其投資組合主要投資在科技28.82%、金融服務17.97%，以及防守性消費行業10.77%。

該基金截至10月31日的5大持股分別為：微軟（Microsoft ）、Alphabet、蘋果（Apple）、P&G及Visa。

至於第二高派息景順永續性歐洲量化基金，其12個月配息率高達5.37厘，截至10月31日，其投資組合以股票為主，主要投資健康護理20.86%、防守性消費行業20.79%，以及金融服務12.39%。

該基金截至10月31日的5大持股分別為，雀巢（Nestle）、藥廠羅氏（Roche Holding AG）、諾和諾德（Novo Nordisk）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）及荷蘭零售企業皇家阿霍德德爾海茲集團（Koninklijke Ahold Delhaize）。

■派息ESG基金表現比較■

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派息低但升幅勁　年初至今勁升38%

值得留意的是，部分派息較高的ESG基金，今年價格亦有明顯的升幅，以最高派息瑞銀美國總收益永續股票基金的為例，截至12月28日，該基金年初至今升29%，而第二高派息景順永續性歐洲量化基金，年初至今亦升近20%。

不過，部分派息較低的基金也不代表表現差，當中也有派息略低，但基金價格升幅更高的選擇，當中以法巴水資源基金表現最出眾，雖然其12個月配息率只有1.65%，但截至12月28日，基金年初至今已升38.05%，表現相當吸引。

投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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