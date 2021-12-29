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【拆股】拆細股份代表咩？　對投資者及公司有何好處？

個人增值 18:10 2021/12/29

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我們不時會聽到一些上市公司宣布「拆股」，這到底是甚麼意思呢？對股東及公司而言又會有甚麼影響？

【美股拆細你要知道的重點：按此

拆股，又稱為股份拆細，即將一張較大面值的股票拆成幾張較小面值的股票。基本上，拆股是不會影響到股東擁有公司股權的實質價值。

公司決定拆股多是為了改善公司股票的流通量，常見於價格較高的股票上，由於這類股份的每手入場費太高昂，令散戶難以入場，股東基礎因而較窄，所以拆股能改善此問題。除了拆股之外，有些公司會以更改每手買賣單位來達到相同的降低入場費目的。

【領展宣布「拆細」 是否儲貨收息好時機？：按此

在香港市場上，都有過不少大型上市公司拆股的例子。例如騰訊 （00700） 在2014年就曾經「1拆5」，當年其股價突破500元。「1拆5」之後，每股股價在當時下降至100元左右。

另外，領展 （00823） 亦曾經在2020年將每手買賣單位由原來的500個基金單位，更改為100個基金單位，以增加小投資者買入公司股票的吸引力。

■股份拆細好處■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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