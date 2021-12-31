【品味投資】Chanel加價　關LV Hermès Gucci咩事？

在今年內已進行了最少3次價格調整的Chanel，不但是女士們渴望擁有並視它為入手目標外，亦是名牌手袋界的經典保值之選，難怪香港專門店經常出現人龍。Chanel已在今年年初、7月及11月加價，而經過11月的加幅後，到底邊一款加幅最勁，而Chanel品牌加價背後代表著甚麼呢？

冀高端化與Hermès看齊

彭博報道指，Chanel部分袋款加價目的是想令品牌的手袋變得更具代表性，同時Chanel冀走向高端化，視Hermès為競爭對手，而非Louis Vuitton或Gucci，因此Chanel手袋加價是希望與Hermès的Birkin系列和Kelly系列看齊。現時，Chanel中碼Flap Bag在法國的售價是7,800歐元（約6.8萬港元），而Hermès的Birkin 30小牛皮價格則是7,900歐元（6.9萬港元），兩者價格接近只相差100歐元（約880港元）。

另外，文章亦有提到，巴黎顧客每次只可以在專門店內買一個手袋，其後必須等待2個月後才可再買新的手袋，而款式不可以一樣。而在紐約同樣有限購，專門店每月會有限定購買某一些款式。不過，彭博指香港及上海並沒有這些限購令。

Chanel 2.55成3款手袋中最貴

彭博報道引述Jefferies數據指，Chanel加價的款式都是一些最熱門的手袋，當中包括有小型Boy Bag、中型Classic Flap Bag和2.55款式。3個款式中，中型Classic Flap Bag今年的加幅最厲害，由6月份售價6,800美元（約5.3萬港元）加價至現時8,800美元（約6.8萬港元）不足半年售價已升29%。而在這3款手袋中，價格最高的是Chanel2.55款式，由6月份售價7,400美元（約5.8萬港元)，加價至現時9,500美元（約7.4萬港元），加價幅度達27%。值得留意的是，2.55款式在2年內已經經歷了多次加價，增幅約78%。

■Chanel 3款手袋2021價格變化■

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責任編輯：區祖飛

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