【2022壬寅虎年】港鐵商場「連年賞」　大年初一至初七派過萬封電子利市

啱啱過完聖誕節，大約一個月後又到農曆新年啦！港鐵公司推出「連年賞」活動，與市民共度新歲。港鐵旗下4個商場，包括德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城將於初一至初七（2月1日至7日），一連七日免費派發過萬封電子利市，MTR Mobile用戶只需於場內掃描新春吉祥利市QRcode，即可獲港鐵商場電子優惠券。每日數量有限，派完即止，每人限領一封。

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另外，MTR Mobile登記用戶於1月3日至31日於港鐵公司旗下12個商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場），於指定類別參與商戶以電子貨幣單一消費滿1,000元或以上，即可換領港鐵商場電子優惠券，消費愈多獎賞愈多，每人可享高達500元回贈。

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除了電子優惠券外，在2月1日至28日新春期間，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場及指定類別參與商戶以電子貨幣單一消費滿888元或以上，更可獲得8倍MTR分獎賞。

而在1月6日至30日期間，MTR Mobile用戶於指定港鐵商場消費，即可到商場樓推廣活動攤位，以1,000MTR分換領利市封乙套（共8封）。每人每天限換兩套，數量有限，先到先得，換完即止。

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責任編輯：曹佩鈞

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