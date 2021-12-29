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【好去處】沉浸式NFT藝術體驗展《香港那些年》　虛擬實境睇舊香港地標及電影場景

精明消費 18:20 2021/12/29

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NFT近日被炒到熱烘烘，市民如想了解更多NFT藝術，不妨到《Meta Nostalgia香港那些年》親身體驗全新沉浸式NFT藝術主題體驗展，感受香港昔日情懷。

【花冷日の冬櫻步道進駐上環小區 3大打卡牆彷如置身日本：按此

主辦方Artistsverse邀請金像獎創作人黃宏達等9位藝術家，圍繞銅鑼灣集體回憶創作，將香港舊日情懷重新呈現。展覽將會以沉浸式藝術裝置和虛擬實景等高科技，讓參觀者猶如置身於沉浸式藝術劇院中，透過觀感體驗細看昔日美景。

體驗館佔地兩層，展覽包括黃宏達創作的沉浸式藝術空間《Meta Art Theatre》及《銅鑼灣避風塘》、多媒體藝術家關舒文創作的舊香港標誌性地標霓虹燈牌，例如「大丸」、「碧麗宮戲院」、「總統商場」等、亦有漫畫家林祥焜重現經典電影人物場景《古惑仔．細細粒》、港藉澳洲藝術家Sean Foley一系列港式夜景NFT攝影作品等。展覽更首度推出兒童元宇宙藝術創作課程，希望能培訓新一代藝術家。

    點擊圖片放大
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展覽暫定為期一個月，購票詳情可到Artistsverse官網查詢。

《Meta Nostalgia香港那些年》

日期：2022年1月1日至1月31日（暫定）
展覽時間：早上11時至晚上8時
門票：成人200元；12歲以下小童100元
地點：銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 G07地鋪​​​

【海洋公園水上樂園設無限次入場證 488元任玩至明年3月：按此

放假可以去邊好？更多本地熱門打卡位、景點，請瀏覽好去處懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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