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【2022壬寅虎年】恒地7大商場新春禮遇　會員積分換御守利市封＋祈願繪馬

精明消費 16:20 2021/12/29

分享：

恒基地產公布，旗下H‧COINS綜合會員計劃涵蓋7大商場，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心.沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於明年1月7 日至2月3日推出以日式傳統新年為主題的利市封套裝，御守造型的利市封以炫彩色調設計，以日本緣起物為主題，並採用立體刺繡工藝。

■按圖看利市封套裝■

    點擊圖片放大
    +5
    +4

H‧COINS會員只需於H‧COINS手機應用程式內以1,888 COINS或688 COINS即可免費換領「新春祈願繪馬盒連御守造型利市封套裝」乙套（附3款御守造型利市封，共12封）或新春祈願賀年利市封乙套（一套3款御守造型利市封，共12封）。

H‧COINS會員專享賀年禮遇「新春祈願」禮品換領詳情

換領日期：2022年1月7日至2月3日或換完即止
換領時間：中午12時正至晚上10時正
參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期)、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊
參加辦法：會員先於H‧COINS手機應用程式內憑指定COINS換領，然後到已選擇之商場禮賓部或會員專區領取

【新年住迪士尼酒店半價　快閃優惠一家四口入住包早餐人均464元（附預訂連結）：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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