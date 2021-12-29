【美股分析】靠開源軟件起家專攻企業客　Confluent市場潛力龐大無懼現價貴

近10年在軟件業興起的開源文化有着相近信念，將志同道合的用家集合起來互相切磋、推進研發。開源文化亦造就不少初創企業以高速冒起，專注流數據處理（Data in Motion）的雲端企業Confluent（美：CFLT）是其中之一。

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那麼開源軟件（Open source）開發商如何賺錢？軟件是免費的，但企業大量使用及需要持續支援便很大機會要每月訂閱服務，又或者特別配套功能要額外付費。開源軟件續後衍生的潛在商機，加上其行銷方式簡單及成本極具效益，已經吸引傳統軟件開發商微軟及科網巨企Google等加入分一杯羹。

攻企業客變財路

Confluent背後的開源軟件便是Kafka。Kafka是由職場社交網站LinkedIn所開發，最初是一個處理龐大訊息流量的內部系統。該平台透過五大功能，包括發布、取用、處理、連結及儲存，幫助企業應對內外部持續湧現的事件串流，又或者流數據，並因應來自四方八面的指令將資料分發到相應用戶群組。

事件串流可以是顧客在應用程式所產生的記錄檔、監控並回應顧客瀏覽電商平台時的行為、顧客點擊資料的變化及喜好，又或來自不同物聯網（IoT）裝置的遙距資料。

收入年複合增長逾90%

公司雲端服務於2017年正式推出，去年才在3個主要雲端供應商Google Cloud、微軟Azure及亞馬遜AWS上架，但已經吸納不少企業大客，除電商巨企沃爾瑪外，還有Netflix、Paypal、Square、寶馬、Bosch等，可以說各行各業一網打盡。本月中與阿里雲合作，準備搶佔中國內地市場。

過去3年，Confluent收入高速增長，由2018年的6,520萬美元，增加至去年2.36億美元，期間複合年均增長達逾90%。同期雲端業務收入由260萬美元，增加至3,140萬美元，複合年均增長率逾250%。

估值高昂但增長空間大

公司於今年6月在納斯達克作首次公開招股，每股發售價介乎29美元至33美元，最終以超出招股範圍36美元定價，按發售2,300萬股計，集資8.28億美元。首日掛牌收報45.02美元，較定價高出25%，公司市值一舉衝上逾110億美元。

管理層展望第四季收入介乎1.08億至1.1億美元，經調整經營虧損介乎5,700萬至5,900萬美元。展望全年，預測收入介乎3.76億至3.78億美元，經調整經營虧損介乎1.68億至1.7億美元。

Confluent現價不便宜，相當今年市銷率近55倍。不過，相對於500億美元潛在市場規模，對剛起步的Confluent而言，發展空間龐大；預測2021至2024年，潛在市場規模更將以複合年均增長率21%擴張，至2024年將擴大至910億美元，似乎Confluent估值高，亦非值得看淡的理由。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

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