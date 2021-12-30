【消費優惠】湊湊火鍋·茶憩家樂坊店大紅袍奶茶買一送一　米芝蓮食府唐人館賀年糕點早鳥優惠減$100

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 湊湊火鍋·茶憩家樂坊店：大紅袍奶茶買一送一

由即日起至1月2日（每日下午2時至5時），凡到湊湊火鍋·茶憩家樂坊店，即可享外帶大紅袍奶茶買一送一優惠。

如需享用優惠，顧客需先讚好湊湊火鍋·茶憩facebook、Instagram，優惠只限外賣。數量有限，售完即止。

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地址：旺角登打士街56號家樂坊地庫B3號舖

2. 唐人館：賀年糕點早鳥優惠減$100

虎年將至，唐人館置地廣場行政總廚張嘉裕師傅與點心總廚莫榮貴師傅，研發兩款全新賀年糕點「虎虎生威生曬本地臘味蘿蔔糕」與「赤崁糖有機紫糯米鮮椰汁年糕」。

唐人館現正推出賀年糕點早鳥優惠，凡於1月15日或之前預訂，可享早鳥優惠價288元（原價：388元）。唐人館賀年糕點皆為手工製作，數量有限，售完即止。

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唐人館置地廣場

查詢電話：2522 2148

WhatsApp：5599 8129

3. TONYMOLY：全場貨品低至3折

由即日起至1月3日，TONYMOLY全綫分店進行新年大減價，全場貨品低至3折。此優惠不可與其他優惠同時使用。

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門市地址及營業時間

撰文：hket小編

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