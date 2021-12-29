▲ 平台企業碳中和目標 攜生態夥伴邁向低碳循環經濟模式 何為範圍123？

氣候變化是本世紀社會所面臨的重大挑戰之一，各地經濟發展越來越重視綠色低碳循環經濟模式，中國也明確將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體佈局。

全球企業也需要積極行動，為减少溫室氣體排放、應對氣候變化作出貢獻。根據世界資源研究所（World Resources Institute，WRI）與世界可持續發展工商理事會（World Business Council for Sustainable Development，WBCSD）的標準，企業溫室氣體的排放與核算分為範圍1、範圍2和範圍3︰與企業活動直接相關的碳排放稱為範圍1；企業營運耗電所產生的碳排放稱為範圍2；企業價值鏈上所產生的所有間接碳排放，包括上游和下游的排放，稱為範圍3。

基於國際標準製定目標

阿里巴巴集團的願景是「追求成為一家活102年的好公司」。作為全球最大的平台企業之一，阿里巴巴集團也致力於成為推動社會正面改變及創新實踐的動力。我們早前在投資者日上發佈了碳中和及減碳戰略，根據溫室氣體核算體系（GHG Protocol）標準，從自身營運、供應鏈上游及下游、雲計算等層面制訂一系列目標。

首先，集團希望在2030年之前能夠實現自身運營碳中和，包括範圍1和範圍2。其次，我們希望協同上下游價值鏈，在2030年前共同實現碳排放強度比2020年減半，這是覆蓋範圍3的減碳目標。我們並期望阿里雲在2030年前實現範圍1、2和3的碳中和目標。

阿里巴巴是一家平台企業，其獨特之處在於除了自身運營和價值鏈，還有許多企業、消費者、代理商等平台生態中更廣泛的參與者。他們的活動並不屬於阿里巴巴減碳範圍1、2和3，但我們希望能產生影響力，除了承諾自身的減碳責任，努力在更大範圍，助力推動全社會減碳。因此，我們開創性提出「範圍3+」目標，希望借助平台企業影響力，聯合生態合作夥伴到2035年累計減碳15億噸，參與推動《巴黎協定》1.5°C的目標。這是最具挑戰性的目標，但也是最激動人心的。

▲ 阿里巴巴早前發布2021年阿里巴巴碳中和行動報告

阿里巴巴提出具體實踐計劃

具體是如何操作呢？對於範圍1和範圍2的營運碳中和，我們將主要通過4種減排路徑來達成：

電氣化和智能化 ︰ 用技術逐漸成熟的電動車替代燃油車將有效地降低燃油產生的排放。例如在Lazada和高鑫零售等物流車隊方面，計劃在2030年前將所有短途燃油車輛替換成電動車，長途燃油車輛則待技術成熟盡快引入。

提效減排 ︰ 採取更高效的技術及發展可再生能源推動零售低碳運營。例如在高鑫零售門店改用照明LED光源、改造高效的中央空調自動化、改造排油煙機自動化控制等多項工程，降低能耗。

使用可再生能源 ︰ 首先會在符合條件的業務場所大力發展「分佈式光伏」，計劃在2030年前，實現全部菜鳥物流園區完成光伏鋪設。同時積極採購清潔能源電力，在中國以外的地區如東南亞，阿里巴巴計劃通過採購可再生能源，在2030年前中和全部電力需求。

碳抵銷及碳消除︰我們的減排策略，將通過減碳、清潔能源替換、消除和抵銷的組合來實現。這一策略符合實質性降低大氣圈中溫室氣體濃度的國際標準，並且與《巴黎協定》所期望的全球升溫不超過1.5℃目標的基本原則一致。

範圍3碳排放很大程度上受到價值鏈上、下游活動的影響。具體而言，阿里巴巴對於範圍3的減排策略包括但不限於：

持續提升租賃的數據中心和基礎設施的能效和電力清潔化 ，例如採用先進液冷技術，使用一體化直流不間斷模組電源及應用自研「倚天710」服務器芯片提升能效。

戰略性採購物流運輸服務和包裝 ，優先選擇能夠提供電動運輸服務和綠色包裝的供應商，通過開發智能切箱、裝箱算法等多項技術應用來減少包裝用量。

持續展開行動，降低差旅和出行的碳足跡 ，包括鼓勵員工採用拼車、乘坐公司大巴等出行方式。

逐步落實綠色供應商管理計劃和綠色供應鏈制度，長期推動供應商設定以科學為基礎的減排目標，通過提供低碳、低成本的解決方案和激勵機制幫助加速價值鏈的低碳轉型。

至於「範圍3+」的減碳工作，我們將通過減碳為切入點，結合廣大消費者、企業、商家及服務商的力量，形成更廣泛層面的社會參與︰

推動綠色消費 ︰ 我們將從消費者側和商家側推動綠色轉型，倡導綠色行為，提升綠色商品供給，並加強綠色低碳物流和認證等平台服務。在2021年天貓雙11全球狂歡季期間，天貓專門設置綠色會場，從一級能耗家電、新能源汽車、節水產品及綠色食品等品類開始，提升消費者對綠色商品的感知度。

發展閒置經濟 ︰ 阿里巴巴旗下的閒置消費平台閑魚運用數字技術和創新機制，為買賣雙方提供公平可信的交易環境，激發參與者經濟的建立，大大提升閒置物品交易的效率和參與度。

鼓勵綠色出行 ︰如何通過參與者經濟的方式，在消費者出行時提升效率，並鼓勵他們選擇更加綠色的出行方式，是解決問題的關鍵。高德地圖通過智能導航技術及綠色行為激勵兩個方面，推動用戶在出行中實現碳減排。

低碳運營和管理： 雲計算承載著電氣化、數字化的功能，是重要的減碳工具。通過碳衡量和碳管理、數字協同增效減排、綠色生產的能源管理和智慧化城市管理，雲計算即時、靈活的能力可以賦能給商業夥伴，成為數字經濟的一個減碳增效的引擎。

綠色物流與回收利用︰阿里巴巴希望推動所有物流參與者一同實現物流行業綠色低碳發展。在上游，我們與商家合作探索可持續低碳供應鏈的解決方案，依托商品庫存數據和智能算法，與行業商家一起建模優化箱型設計，大幅減少倉到倉的物流紙箱使用；在下游，通過在菜鳥驛站鋪設綠色回收箱的快遞包裝回收，鼓勵消費者將舊的快遞箱，轉留給下位消費者寄快遞時使用，讓其再次進入物流末端可回收再利用環節。

數字平台可以提供各種技術和商業創新，通過設立規則和生態協同，改變平台參與者的行為和決策，由此推動更大的減排。我們希望可以承擔起更大的責任，除了自身定下的目標外，結合廣大消費者、企業、商家及服務商的力量，形成更廣泛層面的參與，共同邁向可持續的低碳循環經濟模式。

▲ 阿里巴巴集團副總裁、阿里巴巴可持續發展管理委員會主席陳龍