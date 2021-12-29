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平台企業碳中和目標 攜生態夥伴邁向低碳循環經濟模式　何為範圍123？

博客 12:25 2021/12/29

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平台企業碳中和目標 攜生態夥伴邁向低碳循環經濟模式　何為範圍123？

氣候變化是本世紀社會所面臨的重大挑戰之一，各地經濟發展越來越重視綠色低碳循環經濟模式，中國也明確將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體佈局。

全球企業也需要積極行動，為减少溫室氣體排放、應對氣候變化作出貢獻。根據世界資源研究所（World Resources Institute，WRI）與世界可持續發展工商理事會（World Business Council for Sustainable Development，WBCSD）的標準，企業溫室氣體的排放與核算分為範圍1、範圍2和範圍3︰與企業活動直接相關的碳排放稱為範圍1；企業營運耗電所產生的碳排放稱為範圍2；企業價值鏈上所產生的所有間接碳排放，包括上游和下游的排放，稱為範圍3。

基於國際標準製定目標

阿里巴巴集團的願景是「追求成為一家活102年的好公司」。作為全球最大的平台企業之一，阿里巴巴集團也致力於成為推動社會正面改變及創新實踐的動力。我們早前在投資者日上發佈了碳中和及減碳戰略，根據溫室氣體核算體系（GHG Protocol）標準，從自身營運、供應鏈上游及下游、雲計算等層面制訂一系列目標。

首先，集團希望在2030年之前能夠實現自身運營碳中和，包括範圍1和範圍2。其次，我們希望協同上下游價值鏈，在2030年前共同實現碳排放強度比2020年減半，這是覆蓋範圍3的減碳目標。我們並期望阿里雲在2030年前實現範圍1、2和3的碳中和目標。

阿里巴巴是一家平台企業，其獨特之處在於除了自身運營和價值鏈，還有許多企業、消費者、代理商等平台生態中更廣泛的參與者。他們的活動並不屬於阿里巴巴減碳範圍1、2和3，但我們希望能產生影響力，除了承諾自身的減碳責任，努力在更大範圍，助力推動全社會減碳。因此，我們開創性提出「範圍3+」目標，希望借助平台企業影響力，聯合生態合作夥伴到2035年累計減碳15億噸，參與推動《巴黎協定》1.5°C的目標。這是最具挑戰性的目標，但也是最激動人心的。

阿里巴巴早前發布2021年阿里巴巴碳中和行動報告

阿里巴巴提出具體實踐計劃

具體是如何操作呢？對於範圍1和範圍2的營運碳中和，我們將主要通過4種減排路徑來達成：

  • 電氣化和智能化用技術逐漸成熟的電動車替代燃油車將有效地降低燃油產生的排放。例如在Lazada和高鑫零售等物流車隊方面，計劃在2030年前將所有短途燃油車輛替換成電動車，長途燃油車輛則待技術成熟盡快引入。
  • 提效減排採取更高效的技術及發展可再生能源推動零售低碳運營。例如在高鑫零售門店改用照明LED光源、改造高效的中央空調自動化、改造排油煙機自動化控制等多項工程，降低能耗。
  • 使用可再生能源首先會在符合條件的業務場所大力發展「分佈式光伏」，計劃在2030年前，實現全部菜鳥物流園區完成光伏鋪設。同時積極採購清潔能源電力，在中國以外的地區如東南亞，阿里巴巴計劃通過採購可再生能源，在2030年前中和全部電力需求。
  • 碳抵銷及碳消除我們的減排策略，將通過減碳、清潔能源替換、消除和抵銷的組合來實現。這一策略符合實質性降低大氣圈中溫室氣體濃度的國際標準，並且與《巴黎協定》所期望的全球升溫不超過1.5℃目標的基本原則一致。

範圍3碳排放很大程度上受到價值鏈上、下游活動的影響。具體而言，阿里巴巴對於範圍3的減排策略包括但不限於：

  • 持續提升租賃的數據中心和基礎設施的能效和電力清潔化，例如採用先進液冷技術，使用一體化直流不間斷模組電源及應用自研「倚天710」服務器芯片提升能效。
  • 戰略性採購物流運輸服務和包裝，優先選擇能夠提供電動運輸服務和綠色包裝的供應商，通過開發智能切箱、裝箱算法等多項技術應用來減少包裝用量。
  • 持續展開行動，降低差旅和出行的碳足跡，包括鼓勵員工採用拼車、乘坐公司大巴等出行方式。
  • 逐步落實綠色供應商管理計劃和綠色供應鏈制度，長期推動供應商設定以科學為基礎的減排目標，通過提供低碳、低成本的解決方案和激勵機制幫助加速價值鏈的低碳轉型。

至於「範圍3+」的減碳工作，我們將通過減碳為切入點，結合廣大消費者、企業、商家及服務商的力量，形成更廣泛層面的社會參與︰

  • 推動綠色消費我們將從消費者側和商家側推動綠色轉型，倡導綠色行為，提升綠色商品供給，並加強綠色低碳物流和認證等平台服務。在2021年天貓雙11全球狂歡季期間，天貓專門設置綠色會場，從一級能耗家電、新能源汽車、節水產品及綠色食品等品類開始，提升消費者對綠色商品的感知度。
  • 發展閒置經濟阿里巴巴旗下的閒置消費平台閑魚運用數字技術和創新機制，為買賣雙方提供公平可信的交易環境，激發參與者經濟的建立，大大提升閒置物品交易的效率和參與度。
  • 鼓勵綠色出行︰如何通過參與者經濟的方式，在消費者出行時提升效率，並鼓勵他們選擇更加綠色的出行方式，是解決問題的關鍵。高德地圖通過智能導航技術及綠色行為激勵兩個方面，推動用戶在出行中實現碳減排。
  • 低碳運營和管理：雲計算承載著電氣化、數字化的功能，是重要的減碳工具。通過碳衡量和碳管理、數字協同增效減排、綠色生產的能源管理和智慧化城市管理，雲計算即時、靈活的能力可以賦能給商業夥伴，成為數字經濟的一個減碳增效的引擎。
  • 綠色物流與回收利用︰阿里巴巴希望推動所有物流參與者一同實現物流行業綠色低碳發展。在上游，我們與商家合作探索可持續低碳供應鏈的解決方案，依托商品庫存數據和智能算法，與行業商家一起建模優化箱型設計，大幅減少倉到倉的物流紙箱使用；在下游，通過在菜鳥驛站鋪設綠色回收箱的快遞包裝回收，鼓勵消費者將舊的快遞箱，轉留給下位消費者寄快遞時使用，讓其再次進入物流末端可回收再利用環節。

數字平台可以提供各種技術和商業創新，通過設立規則和生態協同，改變平台參與者的行為和決策，由此推動更大的減排。我們希望可以承擔起更大的責任，除了自身定下的目標外，結合廣大消費者、企業、商家及服務商的力量，形成更廣泛層面的參與，共同邁向可持續的低碳循環經濟模式。

阿里巴巴集團副總裁、阿里巴巴可持續發展管理委員會主席陳龍

撰文 : 陳龍 阿里巴巴集團副總裁、阿里巴巴可持續發展管理委員會主席

欄名 : 阿里導航

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