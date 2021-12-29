美國加息　資金流向未明　料樓價明年初持續橫行

明年美息（以及港元拆息）上升，已經是預期之內的變化。當大家討論加息的影響時，往往把焦點集中在對按揭供款增加，但此只是微觀層次的影響；其實加息在宏觀層面同樣值得留意。

加息影響不只在供款增加

所謂微觀，是偏向個人層次。參考2015年至2019年的美息上升周期，港元拆息大致上跟隨美息上升，2022年港元拆息隨美息向上升是高機率事件。在近年H按主導的環境下，情況代表絕大多數香港業主的供樓支出會在來年增加。受影響的人數眾多，但近年入市的買家應該都已通過壓力測試，供款負擔偏低，按息稍為回升，應該不會導致大量業主改變持貨策略。

對未入市的買家來說，加息會令他們日後供款預算增加，但在H按現有架構及壓力測試要求下，由於供款與收入比率會以最優惠利率為準的「鎖息」（現時一般為2.5厘）計算。在最優惠利率上升之前，就算1個月拆息上升，令借款人每月供款增加，暫時也不會影響供款與入息比率、壓力測試的計算。

【按揭成數及壓力測試的要求：按此】

但要留意的是，今次美息上升，聯儲局同時也減少向市場放水的規模，預計在明年3月停止向市場買債，可以理解為減慢印銀紙。

2008年後美息大幅回落、港息跟隨，而樓價上升。2015年港元拆息隨美息上升，但樓價仍升。背後的大環境是2008年之後，各國央行大致上都在量化寬鬆，刺激香港的銀行體系結餘維持在高位、M2貨幣供應仍反覆上升。所謂樓價升，其實是貨幣增加的結果。印銀紙比起樓快，樓價便上升。

人行降準或可抵部分美收水影響

如果聯儲局在3月之後，不但停止買債，更逐步更向市場沽售債券，可能會慢慢影響香港，可能令銀行體系結餘下跌、貨幣供應減少，理論上不利港元資產。

資金會不會因為美息上升而流走、流走多少，目前是未知數。一方面是市場似乎不太相信聯儲局會大規模收水。另一方面，早前中國人民銀行降低存款準備金率，向市場注資約1.2萬億元人民幣，此中如果有一定規模的資金流入香港，理論上有可抵銷部分美國收水的影響。

由於情況仍不明朗，估計近月一、二手成交量偏低、樓價橫行的情況在明年初會持續。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App