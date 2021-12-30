【理財規劃】新一年準備學投資？　新手必知3個常犯錯誤　助你減少不必要損失

許多人在開始投資時犯了錯誤，最終付出代價。在2022年到來之前，如果你提前了解這些常見錯誤，就可以避免在新一年面對不必要損失。以下是其中三個需要提防的常見錯誤。

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1. 基於情感的投資

關於投資甚麼的決定應該基於研究和推理，而不是基於你的感受。如果你基於擔心錯過熱門投資而決定購買哪些資產，你將很可能面臨巨大損失。同樣，如果你決定在投資開始下跌時出售，單純是因為當你看到投資組合餘額下降時感到沮喪，你將有所損失，並且會錯過等待經濟衰退結束，可能從中恢復的機會。

因此若想最大限度地提高成功的機會，就不應完全基於情感投資。反過來對自己的投資策略充滿信心，並研究你正在購買的股票、ETF或加密貨幣，將有助你更易獲利。

2. 接受糟糕的財務建議

有很多想向你提供財務建議，但並非所有人都將你的最大利益放在心上。例如，操作龐氏騙局或只想賺取佣金的財務顧問，世界上有很多不值得信任的人想要從你身上「吸血」。

為確保你不會被糟糕的投資建議影響而「誤入歧途」，請僅聽取具有可靠資歷、經過認證的財務顧問或投資顧問的意見。仔細閱讀評論，了解他們的費用結構，並儘可能與受託人合作，因為他們有最強烈的法律義務將你的利益放在首位。

請記住，沒有人像你一樣對你的財務成功感興趣及具責任心。因此，當你獲得投資建議時，需要自己進行研究。過於依賴財務建議而不思考，任何投資建議都可能成為毒藥。

3. 用你很快需要的錢投資

最後，如果你有機會很快就必須使用這筆錢，就不應將錢投入股市。否則，你可能會發現自己不得不在不合適的時間沽貨，並實現本可以輕鬆避免的投資損失。市場一定會經歷周期。有時，即使是優質股票，也會因為公司無法控制的暫時問題或經濟問題而導致股價下跌。如果公司是健全的，股價格應該會回升，但你可能需要時間來實現這一點。

理想情況下，你不應投資在未來2到5年內需要的資金，因為如果在你購買資產後不久經歷低迷時期，較長的時間框架將為市場提供復甦的機會，並使價格回升。你應該定義你的風險承受能力，並根據你需要使用該投資資金的時間來設置你的資產配置。

通過避免這3個錯誤，有望避免一些新手投資者的最常見陷阱，從而為投資成功做好準備。對於老手亦應好好溫故知新。

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本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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