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【品味投資】男士不單鍾情勞力士　揭百達翡麗價值非凡6大原因

個人增值 18:55 2021/12/29

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百達翡麗（Patek Philippe）在眾多腕錶品牌中出名價值不菲，參考今年富藝斯（Phillips）拍賣行中百達翡麗型號2523以6,000萬港元成交，成為該行全年最高成交價的鐘錶拍賣品。一隻天價的手錶仍然有人願意競投，到底百達翡麗擁有甚麼隱藏魅力和投資價值，令人愛不釋手呢？以下6大百達翡麗特質或成為它值得投資的原因。

原因一：限量發行

百達翡麗每次發行的錶款數量不多，以2020年首次發行的新款Calatrava 6007A為例，全球只有限量1,000隻。百達翡麗的腕錶製作講究細節，最基本的款式也需時9個月才能完成，較精密的設計更需時逾2年。面對每款錶都是稀有且人人渴望得到的情況下，若果可以第一時間入手的話，拿出去放賣必定有人願意承接，甚至可能願意以更高的價錢購入。

原因二：自家工匠打造

百達翡麗的腕錶製作手工出名一絲不苟，沿用源於1800年代的傳統錶殼製作技術，現時只有極少數製錶工匠懂得這門技術，而百達翡麗堅持大部分錶殼也由自家工匠以金或鉑金等貴金屬打造，每個錶殼、每枚腕錶都凝聚世代相傳的製錶智慧與技術，而這正是百達翡麗的令人着迷之處，相反部分鐘錶品牌會委託其他工場以機械鑄造及潤飾錶殼。

■即睇百達翡麗經典型號■

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原因三：保留清晰的腕錶記錄

百達翡麗每隻錶都會有其獨特的編號，用作識別手錶的真偽。百達翡麗會為每隻腕錶編製和保存產品精萃摘要，當中包括腕錶的型號、錶殼號碼、腕錶機械部分等，方便追查。百達翡麗網頁指，為每隻腕錶編製號碼可確保每隻於1839年以後面世的腕錶，也能追查其生產日期及原本發售日期。

佳士得網頁指，雖然百達翡麗不會在摘要中記錄前買家的名字，但基於其品牌名冊上有不少皇室成員、國家元首與商賈名流，令人不禁猜想腕錶背後的故事，是否曾見證戰爭結束、陪伴佩戴者與摯愛開展人生新一頁等。

原因四：鐘錶拍賣的紀錄保持品牌

除了以上所指百達翡麗型號2523以6,000萬港元成交外，在2014年，蘇富比拍賣行也以約2,300萬瑞士法郎（1.95億港元），拍賣出百達翡麗的Graves Supercomplication超級複雜懷錶，至今仍舊是蘇富比鐘錶品項的最高拍賣紀錄，金額之高令人咋舌，也顯示百達翡麗受人喜愛的超凡地位！

原因五：與Tiffany的合作方式

今年Tiffany與百達翡麗推出慶祝合作170周年而發行Nautilus 5711腕錶，首隻腕錶在富藝斯拍賣行中最終以650萬美元（約5,071萬港元）成交，成為全場亮點之一。綜觀多個奢侈品品牌，Tiffany成為第一個出現在百達翡麗錶盤上的名字，繼2008年百達翡麗破天荒進駐Tiffany位於紐約第五大道的旗艦店，之後在比華利山、夏威夷的Tiffany專賣店，也陸續見到百達翡麗腕錶的蹤跡。

原因六：款式經典且潮流運動型

百達翡麗推出了多個系列，例如Calatrava系列，它的款式主要是時尚經典，採用鱷魚皮錶帶，適合男士配以西裝襯衣。而Aquanaut系列的錶帶質地為複合材質，看上去則比較休閒運動型。

 

責任編輯：區祖飛

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