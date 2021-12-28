【健身陷阱】唔想健身谷出一肚氣？　加入健身會籍須注意6大事項

健身中心Goji Studios指與多位業主洽談租約未能達成共識，決定由今日（28日）起，旗下總共4間健身中心將全綫結業。事實上，過去都曾經有不少健身室結業，令買了會籍的客人血本無歸，有些更曾涉及不良銷售手法，遭消委會公開譴責。以下是消委會以往曾講解過的6個簽約健身會籍的注意事項，讓大家重溫一下！

【消委會譴責4間健身中心 涉逼顧客去財務公司借錢：按此】

1. 小心墜入誘導銷售陷阱

消費者往往會受「免費試玩」及「特平優惠」推銷計劃吸引，輕率地作出承諾。可是，若須先付訂金或提供詳細個人資料，例如信用卡號碼或身份證明文件，就必須小心，應先了解在甚麼情況下可取回訂金或證件，才將款項或證件交給健身中心。

2. 簽署文件前要三思

簽署任何文件，例如申請表、課程協議書及會員合約守則前，須確定明白所有合約細則、有效期內的會員責任與權利及其他合約附件內容。不諳英文者可請公司提供中文譯本，切忌在不明白的情況下，簽署任何文件。

3. 了解「退會」政策

當考慮加入為健身中心會員時，除了親身視察中心的設備、了解授課導師資歷及上課環境，更重要是弄清楚「退會」政策，例如是否須填寫專用退會表格、以掛號郵遞或親身送交退會表格、提前退會通知期、罰款及手續費等問題。

4. 預繳式消費有風險

很多公司提供一次過的預繳費用優惠，不少消費者為享較大折扣樂於支持，但必須衡量本身的經濟能力及對該項服務是否有迫切性及長期的需要，否則可查詢能否改以月費及堂費等彈性較大的方式繳交。另外，預繳式消費若涵蓋的期限過長，假若服務提供者日後因財政狀況如倒閉、結業未能履行承諾，追討亦甚困難。

5. 退會記得取消「自動轉帳」

如果選擇「自動轉帳」作為付帳方式，當取消會籍後，除了向公司正式通知註銷會籍外，亦需向付款銀行或信用卡中心發出取消自動轉帳通知，以避免公司繼續過帳。

6. 切勿輕信口頭承諾

消費者應向服務提供者再三查詢及索取宣傳單張。如有疑問，要求公司提供書面條款或個別職員簽署的特別承諾，以便將來發生糾紛時有所依據。另外，若對健身中心不熟悉，宜先嘗試參加一些短期或較便宜的課程，待消楚了解中心的管理及設施，並確定有餘暇作持續參與後，才轉購較長期的會籍或課程。

責任編輯：鄭樂怡

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