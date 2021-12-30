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【消費優惠】除夕倒數好去處　演唱會賞夜景市集迎2022

精明消費 12:25 2021/12/30

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轉吓眼明日就到2021年的最後一日，今年也有不少大型除夕跨年倒數活動，除夕夜如果想出外迎接新一年的來臨，以下也是可以考慮的活動。不過大家參與各項活動時都要注意唔好忽略防疫，而且天文台預計除夕當日的最低氣溫為16度，大家外出也要注意保暖！

旅發局香港跨年倒數演唱會

西九文化區的藝術公園大草坪將於除夕晚上10時至12時30分舉行「香港跨年倒數演唱會」，表演嘉賓包括MIRROR、許廷鏗、Gin Lee李幸倪、鄭欣宜、AGA江海迦、馮允謙等，並由香港管弦樂團伴奏。而在倒數期間，M+博物館的外牆大熒幕將會亮起倒數時鐘。

旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票已經一早派完，錯過親身到場參的機會都唔緊要，演唱會將由晚上10時起在ViuTV 及Youtube同步綫上直播。

    點擊圖片放大

「美麗的夜」跨年演唱會2021

NEW TV將於除夕晚上在中環海濱活動空間舉行「美麗的夜」跨年演唱會2021，有多位樂壇巨星參與演出，包括林子祥、李克勤、Supper Moment、泳兒及菊梓喬等。而郭富城更會聯同盛大舞群，以勁歌熱舞與現場觀眾倒數迎新年。此外，更有大型無人機滙演及舞台煙火效果。門票經已售罄，不過演唱會會在倒數前30分鐘開始作全球直播。

演唱會官方網站

    點擊圖片放大
  • 地點：中環海濱活動空間
  • 開放日期及時間：2021年12月31日晚上9時半至2022年1月1日午夜12時15分
  • 活動詳情

中環街市「全民倒數慶典」

中環街市在今年除夕下午2時至10時，每小時會落下大型飄雪，十分浪漫，適合打卡拍照。晚上10時半起亦會舉行全民倒數慶典，並將會有煙火滙演及其他精彩表演。

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  • 地點：中環皇后大道中93號中環街市 G/F Oasis
  • 倒數活動日期及時間：2021年12月31日晚上10時30分至2022年1月1日午夜12時15分
  • 大型飄雪時間：下午2時至晚上10時（每小時1次）

白紙市集「Hello 2022跨年市集」

白紙市集將於12月31日至1月2日在荔枝角D2 Place舉行「Hello 2022跨年市集」，可以在除夕行市集，購買多款手作精品。而且，除夕夜晚上9時至12時半，天台花園更有花火音樂會，齊齊倒數迎接新年。

    點擊圖片放大
  • 地點：長沙灣長義街9號D2 Place 1期2樓The Space
  • 開放日期及時間：2021年12月31日下午3時至晚上9時；2022年1月1日至2日下午1時至晚上8時

花火音樂會：

  • 開放日期及時間：2021年12月31日晚上9時至2022年1月1日午夜12時30分
  • 地點：D2 Place 2期Rooftop Garden

零碳天地「零碳冬日運動村躍動迎接2022」

位於九龍灣的零碳天地內，將於12月31日至1月2日舉辦「零碳冬日藝術村」，公眾可在村內體驗多項冬奧運動比賽項目，例如玩高達8米的巨型充氣滑梯、簡易射擊、地板冰壺、氣墊球，也有電競區域及低碳工作坊等活動。除夕當天的開放時間至由下午1時至晚上7時。

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  • 地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地
  • 開放日期及時間：2021年12月31日至2022年1月2日，下午1時至晚上7時
  • 零碳天地Facebook專頁

天際100香港觀景台

天際100香港觀景台有聖誕及新年優惠，門票以優惠價68元一張發售，成人、小童及長者都適用。現時根據官方網站，12月31日及1月1日暫仍可購票入場，入場時間由早上10時至晚上8時。

顧客除了可在100樓的觀景台俯瞰維港兩岸景色，也可在5G科技館玩虛擬遊戲，從而感受乘坐觀光巴士遊覽名勝、滑雪、或者在大峽谷踏越野單車的滋味。

優惠門票優惠期至2月26日，可於網上訂購，數量有限，額滿即止。

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  • 地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
  • 開放時間：早上10時至晚上8時30分（最後入場時間：晚上8時）
  • 詳情及訂票網站

尖東燈飾「閃爍尖東耀香江2021」

看燈飾是每年聖誕及新年的指定動作，每晚6至11時將會亮起燈光。而在除夕及元旦晚上，尖東的商業大廈及酒店外牆的燈飾將會延長亮燈時間，大家可以趁着節日，與親朋好友一起打卡拍照吧。

    點擊圖片放大
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  • 地址：尖沙咀東部商業大廈及酒店
  • 亮燈日期及時間：至1月1日
  • 星期一至日：晚上6時至11時（除夕、元旦的亮燈時間將稍為延長）
  • 官方網站

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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