▲ 【2022展望】Bill Gates料疫情將告終 看好元宇宙發展 最大憂慮反而是……

即將踏入2022年，過去2年全球經濟仍受新冠疫情所困擾，但微軟創辦人比爾‧蓋茨（Bill Gates）卻樂觀地預測，2022年可望迎來新冠疫情的終結。他近日以「艱難的一年後轉趨樂觀的原因」為題發表網誌，作出多項樂觀預測，包括看好元宇宙發展、各國繼續積極解決氣候問題等，但他最大的擔心是各國人們對政府的不信任持續惡化，或會導致將來人類應對重大挑戰時，變得更加困難。

料疫情將演變成區域性流行病

蓋茨近日以「艱難的一年後保持樂觀的原因」為題發表網誌，就2022年作出多項樂觀預測，當中包括認為2022年可望迎來新冠疫情的終結。他認為，雖然近日Omicron變種病毒的擴散情況令人憂慮，但認為在新冠疫苗和藥物的成功研發之下，感染新冠肺炎的致命率有望下降。他預期，明年新冠肺炎將會變成一種區域性流行病，雖然偶然會有社區爆發，但相信新藥物能治療大多數病例。展望未來數年，他認為人們不再需要長時間專注於與病毒抗戰，只需要在每年秋季接種新冠肺炎和流感疫苗。

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元宇宙將加速應用

疫情期間，數碼轉型急速發展，蓋茨認為，元宇宙熱潮將會持續發展。他預期未來2至3年內，大多數虛擬會議將由2D圖像轉向元宇宙。在元宇宙中，人們可以擁有一個3D虛擬化身，不僅能在虛擬的辦公空間參加會議，而且能與其他同事進行互動。他又表示，虛擬會議轉向元宇宙，需要人們使用VR眼鏡和動作捕捉手套等數碼產品，來準確捕捉表情、肢體語言和語音等。他認為，雖然大多數人還沒有這些工具，或會大大減低前期的普及程度，但認為視頻會議迅速普及的原因之一，是現時不少電話及電腦均備有鏡頭，認為待技術及數碼產品發展成熟時，元宇宙可望更為普及。

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樂見各界積極應對氣候風險

近幾年各國也積極為碳中和目標，一直關注環保議題及提倡發展可再生能源的蓋茨，樂見今年舉行的聯合國氣候變遷大會達成《格拉斯哥氣候協議》的成果。他又指，聽到來自需要參與轉型的各個行業，包括航運、採礦和金融服務等，談論他們達致碳中和及支持相關的實際計劃，情況令人鼓舞。

憂慮政府信任危機加劇惡化

然而，在作出多項樂觀預測之中，蓋茨同時表達他對人們對政府的不信任持續惡化的憂慮。他指出，早在疫情爆發之前，人民對政府信任度已持續下降，並認為在疫情影響下政府施政受阻，難以共同應對重大危機。他舉例指，虛假資訊在世界各地的社交平台傳播，例如疫情期間有關疫苗的錯誤訊息，也令人們變得更加兩極分化，加劇人民對政府的不信任。

至於怎樣解決這個問題，蓋茨坦言「我沒有答案」，他建議政府可從規管網絡上的虛假訊息入手，而他個人而言，則計劃繼續了解他人的想法，尤其是來自年輕人的想法，並希望在網上長大的幾代人，對如何解決這個社交平台的問題有新想法。

責任編輯：李瑩

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