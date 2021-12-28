【品味投資】Chanel／Hermès最保值手袋三甲不入　邊個品牌平均回報能倍翻？

不少女士喜歡買手袋，除了用來襯衫之外，只要識得揀更有可能成為不錯的投資產品。Chanel及Hermès一直深受女士們的愛戴，每次宣布加價前都會引來女士們排隊搶購，經典款的二手袋更是有價有市。不過，有調查發現，呢兩個品牌竟然喺手袋品牌回報率不單只三甲不入，連五強都不是！到底輪畀咩牌子？邊個手袋品牌平均回報有近倍？

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■邊個手袋品牌最保值？■

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根據英國媒體《money.co》報道，網站搜羅了44個時尚品牌，並根據品牌分為服飾品牌、運動鞋、手袋及手錶4個類別作比較，再根據不同品牌的平均回報進行排名，數據截至9月27日。

根據調查的手袋排名，在14個品牌中，最保值的是美國獨立手袋品牌Brandon Blackwood，平均回報為100.4%。Brandon Blackwood手袋在2015年推出，現時已成為最受歡迎的配飾之一。至於第二名是美國的TELFAR，其設計師Telfar Clemens曾入選《TIME》2021「次世代百人榜」（TIME 100 NEXT），品牌手袋的平均回報達84%；而第三名則是Dior，平均回報為38.1%；而Louis Vuitton則以平均回報35.4%排第4名。

值得注意的是，深受女士歡迎的手袋品牌Chanel及Hermès僅排第7及第8位，平均回報分別為28.3%及26.7%。

另外，11名至14名的手袋品牌，平均回報均錄得虧損，意味這些手袋品牌產品更會貶值。當中排最尾的手袋品牌為Gucci，平均回報為-13.1%；而Balenciaga及Burberry則排12及13名，平均回報分別為-9.1%及-9.9%。亦即是說，就算是知名品牌的手袋，都不一定能夠替買家保值。

責任編輯：曹佩鈞

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