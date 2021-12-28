【NFT】日殿堂級作曲家坂本龍一出NFT　每次轉售收20%　炒價最高升20倍

加密貨幣市場上周臨近長假期市場消息淡靜，比特幣於周五重回50,000美元以上，一周上升11.6%，周一報51,056美元。而以太幣價格亦重回4,000美元以上，一周上升8.2%，周一報4,091美元。

【加國Fintech新服務 比特幣可以抵押買樓：按此】

上周提及到比特幣可以抵押買樓，讀者們可有興趣擁有一片虛擬土地呢？四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道香港（PwC）12月23日宣布，透過以太坊區塊鏈上的非同質化代幣（NFT）形式，戰略收購區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox Metaverse中的虛擬土地，藉此將探索與客戶及持份者溝通與互動的新方式。PwC可能有意打算建設一個Web 3.0諮詢中心，以促進新一代專業服務，包括會計和稅務。The Sandbox聯合創始人兼首席營運官Sebastien Borget上月30日表示，約有1.6萬人在Sandbox Metaverse中購買了虛擬土地，其中最實惠的地在全球最大NFT買賣平台OpenSea售價為15,179美元（約118,396港元）。

一粒音符索價1萬日圓

而之前介紹過NFT，OpenSea交易總額已突破120億美元，創歷史新高。藝術創意無限，有沒有想過每一粒音符都可以有價呢？殿堂級作曲家坂本龍一亦來推出NFT，將今年唯一的現場演奏作品《Merry Christmas Mr. Lawrence - 2021》，當中右手部分的演奏，共595個音符將分拆成595個NFT，定價每個1萬日圓（約685港元）。於2021年12月21日至23日下午7時，在NFT銷售平台「Adam by GMO」分成三個部分逐次發售。開售首天，銷售平台服務器因有大量買家不勝負荷而導致故障。最高炒價已達至20倍，據此NFT智能合約條款，每次轉售，創作者坂本龍一或其團隊均可獲取20%的交易金額。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

由於周一為全港公眾假期，以下數據為上周五收市數據。 截至上周五，ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，上周五報14059點，一周上升11.5%；ix比特幣指數報12329點，一周上升11.6%；ix以太幣指數報35097點，一周上升7.90%。

指數 指數水平（點）* 一周變化* ix加密貨幣指數 14059 +11.5%（+1453） ix比特幣指數 12329 +11.6%（+1278） ix以太幣指數 35097 +7.90%（+2580） *截至2021年12月24日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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