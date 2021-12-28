【環保節慶】聖誕過後天然聖誕樹點處理？　附中央收集站及18區收集站資訊

聖誕節剛過去，如果家裡或辦公室購置了天然聖誕樹，想棄置可以如何處理？有沒有一些較環保的棄置方法？

為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，環保署呼籲市民及工商機構透過2021至22年「天然聖誕樹回收計劃」，回收擬棄置的天然聖誕樹。收集日期為明年1月2日至5日，總共4日。收集地點包括位於屯門的中央收集站及各地區收集站，要注意地區收集站只接受2米或以下的家居聖誕樹。詳情可按下圖瀏覽。

■天然聖誕樹中央收集站■

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■天然聖誕樹地區收集站──港島■

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■天然聖誕樹地區收集站──九龍■

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■天然聖誕樹地區收集站──新界■

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環保署發言人表示，今年環保署增加了綠在灣仔及綠在西貢兩個地區收集站，方便市民參與聖誕樹回收計劃。回收得來的聖誕樹會在Y·PARK「林·區」與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。

是次計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。另外，亦鼓勵市民將其他小型植物（如聖誕花）重新栽種；至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。

【天然聖誕樹較假聖誕樹環保？：按此】

凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者，均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止。

此外，今年的天然聖誕樹回收計劃會繼續與《綠綠賞（電子）積分計劃》合作，凡於收集日期間在回收環保站回收聖誕樹的參與者，可登記成為「綠綠賞」智能積分計劃會員，日後可憑積分卡在提交回收物品時賺取電子積分以兌換禮品。

想知更多有關聖誕節的資訊，請留意聖誕節2021懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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