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【NFT】劍神張家朗都出NFT！　劍擊港隊「GOLD4HK」紀錄東奧勝利時刻

個人增值 17:10 2021/12/28

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為香港奪得東京奧運劍擊金牌的張家朗，日前在個人Instagram宣布會與一眾劍擊成員推出NFT項目「GOLD4HK」，紀錄他們在東京奧運的勝利時刻，而他們發行的NFT已在昨日（27日）於Solana平台正式買賣。

「GOLD4HK」共發行5,424款的NFT，而「GOLD4HK」的Instagram網站指首輪推出的NFT收藏品包括「888白金系列」及「888黃金系列」，NFT一律以Solana幣出售，售價分別為1.88SOL（約2,622.7港元）及3.88 SOL（約5,412.9港元）。

■劍擊港隊「GOLD4HK」NFT購買步驟■

    點擊圖片放大
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「GOLD4HK」的合作商為Elite Studio，大眾須先到Phantom開設錢包才可購買NFT。另外「GOLD4HK」指，加入NFT平台就好像等於加入運動員專屬的俱樂部，可以得到獨家獎賞和周邊產品。

「GOLD4HK」的Instagram亦有發布其中一款極為珍貴的NFT，是4位代表香港出戰東京奧運的劍擊選手，包括張家朗、吳諾弘、張小倫及蔡俊彥的圖片，而這一款將會在明年1月20日正式開放購買。有興趣的玩家可以先加入「GOLD4HK」的Discord頻道和白名單，有機會獲取更多GOLD4HK的周邊產品。

■劍擊港隊「GOLD4HK」NFT■

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責任編輯：區祖飛

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