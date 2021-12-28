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【元旦2022】「跨年有折祭」買住過元旦　限時網上登記可獲免費門票

精明消費 17:45 2021/12/28

分享：

「跨年有折祭2021」將於12月31至1月3日於亞洲國際博覽館舉行。現有限時優惠，由即日至12月31日早上8時前，於指定網站登記姓名及電郵即可免費取票，每人最多可登記9張，入場前可於指定櫃位換領門票。此外，如果入場人士持有叱吒樂壇頒獎典禮或Winter Wonderland門票，即可憑票免費入場。

每小時有抽獎　亦有免費專車接送

場內將會有超過300個展位，產品種類包括時尚服飾、家品傢俬、飲品食品、寵物用品、電子電器、母嬰育兒、個人護理及文青手作。最特別的就是設有「Mirror Zone」，將會售賣過千款組合Mirror的精品。加上，場內更首次設有「試食區」，入場人士買完食物之後可在區內進食。

活動每小時將會設有抽獎環節，入場人士消費每滿300元即可參與1次抽獎，獎金及禮品總值超過100萬元，包括房車、智能手機、平板電腦、名牌護膚化妝品、名牌家電等。

同時，主辦機構亦設有免費專車，接載入場人士來往亞洲國際博覽館以及5個地點，每20分鐘一班，只要在指定位置候車即可乘坐。座位有限，先到先得。

跨年有折祭2021

日期：12月31日至1月3日
開放時間：上午11時至晚上8時（1月3日為上午11時至晚上7時）
票價：成人10元，12歲以下小童免費
地點：亞洲國際博覽館5及7號展館

入場人士需掃瞄安心出行二維碼

免費門票登記網站
免費專車接送詳情請瀏覽跨年有折祭Facebook專頁

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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