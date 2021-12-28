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【MPF】牛頓鄭和伽利略教你揀強積金　發掘退休投資要訣

博客 15:55 2021/12/28

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【MPF】牛頓鄭和伽利略教你揀強積金　發掘退休投資要訣

牛頓、鄭和、伽利略都是家傳戶曉的歷史名人，但他們與強積金及退休準備有甚麼關係呢？在積金局最新推出的教育短片《積金名人傳》中，著名演員兼電視節目主持人梁祖堯分別扮演物理學家牛頓、航海家鄭和及天文學家伽利略，引領大家穿越奇幻的書中世界，透過他們耳熟能詳的故事，瞭解選擇強積金基金及策劃退休投資的要訣。

牛頓教你積金力學　衡量承受風險能力

從樹上跌落的蘋果發現「萬有引力」的物理學家牛頓，在《積金名人傳・牛頓篇》中領悟到「積金力學」，剖析如何按人生階段及個人承受風險能力去揀選強積金基金。

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探險之旅　回報風險皆相對

揀選強積金基金時，除了留意回報表現，亦要注意其潛在風險。在《積金名人傳・鄭和篇》中，中國著名航海家鄭和運用其航海探險的知識，以寶藏與風浪對照出基金潛在風險與預期回報的正比關係。

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退休計劃睇Wide啲

強積金為打工仔提供基本的退休保障，打工仔還需要其他儲備如個人儲蓄、其他投資、保險等，為退休作更周全的準備。天文學家伽利略以「退休星系」來比喻強積金與其他退休投資儲備的配置策略，提醒大家在揀選強積金基金時，應一併考慮其他退休投資資產，平衡整個組合的風險。

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短片已經由今個月13日起，在積金局《全積特攻》Facebook專頁、《職場meme》Instagram帳戶、《積金Channel》YouTube頻道及不同網上平台陸續推出，並會在港鐵車廂電視播放，欲了解更多，立即觀看短片

 

撰文 : 對外事務部 積金局

欄名 : 積金為未來

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