【消費優惠】牛角晚市豪快食飲放題每位$438起　90分鐘任食燒肉海鮮

牛角日本燒肉專門店於「牛角Buffet」及「牛角食べ放題實施店舖」供應晚市的「豪快食べ飲み放題2.0」。顧客可以在90分鐘內任食西班牙安格斯牛板腱扒、伊比利亞黑毛豬鞍架，花魚一夜干、焗生蠔、炸軟殼蟹、鴨肝多士、虎蝦、雞泡魚乾、魷魚等，而且，自助區更有超過40款食物及飲品可供選擇。

此放題另收原價加一服務費，所有優惠、優惠券及現金券並不適用於「早割」（晚上6時前入座）或「夜割」（晚上9時後入座）放題時段。同枱客人必須點同一級別放題。優惠期有限，餐牌及詳情請瀏覽牛角網站或Facebook專頁。

價錢： 「牛角食べ放題實施店舖」 星期一至四

早割/夜割：438元/位

正價：478元/位

早割/夜割：438元/位 正價：478元/位 星期六、日、公眾假期及其前夕

早割/夜割：478元/位

正價：518元/位

早割/夜割：478元/位 正價：518元/位 小童（11歲或以下）：268元/位

另收原價加一服務費 「牛角Buffet」 星期一至四

早割：488元/位

正價：528元/位

早割：488元/位 正價：528元/位 星期六、日、公眾假期及其前夕

早割：528元/位

正價：568元/位

早割：528元/位 正價：568元/位 小童（11歲或以下）：288元/位

另收原價加一服務費

店舖地址一覽

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撰文：hket小編

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