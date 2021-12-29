【消費優惠】Pandora限時季末優惠 指定首飾低至55折 精明消費 09:00 2021/12/29 分享： Pandora由即日至1月16日舉行限時季末優惠，門市及網上商店同步進行。指定款式的手鏈、串飾、頸鍊及戒指均以55折發售，更有哈利波特及迪士尼系列公仔串飾。此外，顧客購買2件正價首飾可享額外9折優惠，而3件首飾則可享8折優惠。詳情可到門市或網店查詢。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 Pandora網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【健身陷阱】唔想健身谷出一肚氣？ 加入健身會籍須注意6大事項 2021/12/28 【健身陷阱】唔想健身谷出一肚氣？ 加入健身會籍須注意6大事項 【環保節慶】聖誕過後天然聖誕樹點處理？ 附中央收集站及18區收集站資訊 2021/12/28 【環保節慶】聖誕過後天然聖誕樹點處理？ 附中央收集站及18區收集站資訊 【元旦2022】「跨年有折祭」買住過元旦 限時網上登記可獲免費門票 2021/12/28 【元旦2022】「跨年有折祭」買住過元旦 限時網上登記可獲免費門票 【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換 提早網上預約免派籌輪候 2021/12/28 【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行1月13日起供應新鈔兌換 提早網上預約免派籌輪候 【消費優惠】Uniqlo年末減價低至半價 超輕型羽絨外套$399 2021/12/28 【消費優惠】Uniqlo年末減價低至半價 超輕型羽絨外套$399 積分優惠 付款優惠 著數優惠 香港