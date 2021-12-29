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【消費優惠】Pandora限時季末優惠　指定首飾低至55折

精明消費 09:00 2021/12/29

分享：

Pandora由即日至1月16日舉行限時季末優惠，門市及網上商店同步進行。指定款式的手鏈、串飾、頸鍊及戒指均以55折發售，更有哈利波特及迪士尼系列公仔串飾。此外，顧客購買2件正價首飾可享額外9折優惠，而3件首飾則可享8折優惠。詳情可到門市或網店查詢。

    點擊圖片放大
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    +3

Pandora網店

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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