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【英鎊定存】優惠年底完！　最少10厘年息比較　英鎊短存7日最高享12.88厘

收息攻略 12:35 2021/12/28

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臨近年末，不少銀行定期存款優惠即將完結，如果想把握2021年最後數日，揀間高息定存有何選擇？本網搜羅了7日英鎊定存，年息最高可達12.88厘，有興趣就要快手啲啦！

【8間虛擬銀行活期利率大檢閱 邊間港元活期年息達5厘？：按此

■7日英鎊存息比較，邊間年息達12.88厘？■

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比較7日英鎊定存，以富邦銀行的年息最為吸引，年息達12.88厘，起存額為等值10萬港元，上限為3,000萬港元。至於南商及恒生，年息同為12厘；前者起存額會根據開立定存方式有所不同，網上或手機開立為等值1,000港元，而分行開立則為等值3萬港元；後者起存額為等值1萬港元。

而富邦、南商及恒生的優惠年利率皆於今年底完結，如有興趣就要把握最後開立定存的機會。

另外，滙豐銀行的年息亦高達11厘，起存額為2,000港元，限指定理財戶享用。而中銀香港的年息則為10厘，起存額為1,000港元，需經網上或手機銀行開立。

需要注意的是，上述高息7日定存計劃，大多要求存戶把指定外幣兌換成英鎊，才可享有高息定存，存戶不宜因高息而忽略箇中滙兌風險。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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定期存款 富邦銀行 滙豐控股（00005） 英鎊

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