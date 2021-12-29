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【消費優惠】燒肉Like銅鑼灣店加$29配50g牛小排　奇華餅家網店賀年套裝$175

精明消費 07:00 2021/12/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 燒肉Like銅鑼灣店：加$29配50g牛小排

燒肉Like銅鑼灣店今日正式開幕，餐廳更推出1日限定優惠，惠顧任何正價套餐，可以29元加配牛板腱／橫隔膜肉／牛小排50g。

    點擊圖片放大
    +2

另外，餐廳不設訂座，客人可親身蒞臨現場攞飛，或透過the GULU app手機遙距攞飛排隊。

地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心2樓B舖
營業時間：中午12時至晚上10時15分（最後落單晚上9時15分）

2. 奇華餅家網店：賀年套裝$175

聖誕剛過，又要開始準備新年賀禮。由即日起至1月20日，在奇華網站購買賀年套裝，低至175元，買滿350元更可享免費送貨。

    點擊圖片放大

網店限定套裝：

蝴蝶酥杏仁條禮盒 + 精選迎春禮盒
價錢：原價220元（優惠價175元）

什錦鳳凰卷禮盒 + 精選迎春禮盒
價錢：原價225元（優惠價175元）

人氣賀年送禮組合（蝴蝶酥杏仁條禮盒 + 什錦曲奇禮盒 + 鳳凰卷禮盒各2盒）
價錢：原價610元（優惠價470元）

奇華餅家網店

3. KFC：好味速遞滿$500減$50

由即日起至12月31日，KFC推出好味速遞優惠，惠顧滿500元並輸入優惠碼「TVSAVE50」，即減50元。

需要注意的是，優惠只適用於好味速遞，不適用於好味速遞自取，堂食或其他訂單。優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用，亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。

    點擊圖片放大

網上落單

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 奇華餅家 KFC 燒肉

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