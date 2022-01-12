【2022壬寅虎年】3間發鈔銀行明日起供應新鈔兌換　提早網上預約免派籌輪候

農曆新年將至，又是時候準備換新鈔，為封利市做準備。本港三間發鈔銀行，包括滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港，將於明日（13日）起，至1月31日期間提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，「迎新鈔」並不是全新鈔票，乃是舊鈔但仍然簇新的鈔票。

為方便市民換鈔，由1月13日至15日，三間銀行在換新鈔首三天期間將會提早於早上8時營業，而早上8時至9時期間是專門用作提供換鈔的服務時間。受限於社交距離措施，銀行將會向排隊輪候的市民派籌，以分流人群，市民亦可在網上預約換鈔服務。

如想換鈔更方便快捷，中銀香港今年設置新鈔兌換專櫃，向市民提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，套裝內包括100張20元及20張50元的新鈔，可以減省客戶換鈔時間。

三間銀行會確保換鈔服務期間有足夠新鈔供應，金管局建議市民毋須急於前往銀行換鈔，可先查看家中是否仍有新鈔或頗新的「迎新鈔」。另外金管局亦鼓勵市民可善用「轉數快」或其他電子錢包派利是。

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責任編輯：嚴熹曼

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