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【交稅2021】扣稅年金與一般年金的分別　可以慳到幾多稅？

精明消費 15:00 2021/12/27

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政府之前推出合資格延期年金計劃及強積金自願性供款的扣稅方案，目的是鼓勵市民及早儲蓄，為退休作好準備。每名納稅人每年可額外得到6萬元的免稅額，在職的夫婦二人更可靈活分配延期年金計劃的扣稅安排，每人申請扣稅額上限6萬元，夫婦聯合報稅的扣稅總額可達到12萬元。

65歲或正式退休才可提取

除此之外，在職人士可以在任何一個強積金計劃開立一個「可扣稅自願性供款帳戶」，便可直接供款兼享最高6萬元的稅務優惠，不過該計劃自願性供款需要保存金額至65歲或正式退休才可提取。

並不是坊間所有年金計劃都可以得到免稅額，保監有為特定合資格的年金產品設下要求，保險公司需要把該產品提交申請，並且符合要求才可納入合資格年金扣稅計劃。保監要求合資格的年金保費總額不少於18萬元，供款年期最短可為5年，而收取年金期不可少於10年，年金期內需要每年派發年金，至於領取的人最低年齡要求為50歲。另外保監要求設立最低保證回報部分佔總回報不可少於50%。

個人最多可節省10200元稅款

相信大家最關注的可扣稅年金計劃究竟每年可節省幾多稅款。以現時最高的稅率（17%）去計算，個人6萬元免稅額，即是每年最多可節省10,200元稅款。如果夫婦二人都為納稅人，各人都可享有6萬元免稅額，所以如果夫婦聯合報稅便可得到12萬元免稅額，二人最高可節省20,400元稅款，而且免稅額夫婦之間亦可靈活分配稅務扣除。

舉例丈夫購買了合資格延期年金，保費為每年9萬元，太太購買了合資格延期年金，保費為3萬元，如果分開報稅，丈夫每年上限扣稅金額也只是6萬元，而太太由於購買金額3萬元，所以每年扣稅額為3萬元。

若然選擇與配偶聯名領取年金，或是納稅人或配偶作為單一年金領取人，夫婦二人便可靈活分配免稅額。即是假設二人都以夫婦聯名作為年金領取人，先生扣除年金9萬元保費當中的6萬元免稅額後，多出的3萬元可以給太太作為額外的免稅額，前提各人上限為6萬元免稅額。雖然太太只是購買了3萬元保費的合資格延期年金，但由於先生的年金領取人為夫婦聯合，因此太太可得到先生的3萬元免稅額，合共剛好6萬元免稅額。

若想知更多有關慳稅的資訊，請留意稅務懶人包

 

（節錄）

【原文：扣稅年金作退休 免稅額最高六萬（收費文章）】

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撰文 : 張志龍 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 保險百科

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