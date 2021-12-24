80萬科幻級電動車　寶馬iX xDrive40

不論現時香港的電動車使用者要排多長的車龍才能為車輛充電，又不論車迷如何鍾情於傳統內燃機引擎的呼吸排氣聲，但隨着寶馬iX車系的出現，大家都明白到，電動車的應用根本難以逆轉，因為各大車廠旗下的新款電動車，包裝已愈來愈兼具科技和實用，可謂真真正正的完善。

▲ 寶馬iX車系電動車終於來港，有xDrive40及 xDrive50兩個型號，試駕版為xDrive40。

iX的車廂，裝潢無疑是特別的，好像它的控制台上，有個由12.3吋錶板和14.9吋中控台顯示器組成的一體式特大熒幕。由於是以OLED製造，所以能夠以曲面呈現，並由背後的支架撑起。從某些角度看過去，就像懸浮於控制台上。

▲ 寶馬iX車系電動車終於來港，有xDrive40及 xDrive50兩個型號，試駕版為xDrive40。

控制一切車廂設備功能的，是新一代BMW iDRIVE 8.0操作系統，既可透過觸控式屏幕按動，又能辨識駕駛者的聲音與手勢。這安排的另一好處，就是車廂掣鈕數目會盡量減少，整體裝潢更加簡潔。

科幻級車廂

iX車廂內的零件、部件，盡量以再生物料或是由德國森林管理委員會（FSC）認證的可持續來源木材製造，非常環保。代理安排試駕的是iX xDrive40，車廂搭載了總共有30個揚聲器的B&W音響系統，還備有4D效果選項，播放強勁節拍的音樂時，前座椅背內的超低音單元，便會不斷製造震動力，絕對正中那些喜歡「炸機」的人的下懷。

▲ 六角形軚盤和帶弧度的一體式錶板與中控台顯示，兩者都是未曾在量產型汽車上出現過的設計。

▲ 控制台和車門部分掣鈕起用了Clear & Bold玻璃切割內飾組件，漂亮得來也有極佳質感。

來港的iX，有電池容量分別為71kWh和105kWh的xDrive40及xDrive50兩個型號，前者最大馬力326ps，峰值扭力64.2kgm，最高續航力425公里。至於xDrive50的輸出，則提升至523ps及78.0kgm，續航力達630公里。

這次測試的屬前者，由於車輛體積有一定大細，即使車體部分位置已經使用了碳纖強化樹脂（CFRP），車重仍達2,365公斤，以6.1秒完成0至100km/h加速，這數字說不上慢，卻也不屬很凌厲的反應。

▲ 全車座椅及門壁裝飾均以橄欖葉鞣製皮革包裹，是可持續使用的物料，環保得來仍保持豪華氣派。前座椅背內還有低音單元，提供震動力甚強的4D低音效果

舒適駕駛感

在彎路中以稍高速駕駛，不難會感覺到重心左右轉移的情況，車身也會有明顯傾側。但寶馬就是寶馬，懸掛設定柔得來仍會有着一份韌性，就算iX xDrive40的操控並非很硬朗，卻始終穩定，在狹窄一點的山路中急行，也絕少會令人手忙腳亂。

▲ 輪圈中央的寶馬標誌外圍有一個粗框藍色圈，以顯示其電動車身份。

▲ 車門可以智能手機開啟或鎖上，車主最多可與5人分享這「虛擬車匙」

不過，駕駛iX xDrive40最叫人享受的方法，就是輕鬆行事，一來它的懸掛設定以平順為主，二來車窗裝上的，乃是隔溫及隔音能力特強的多層式擋風玻璃，加上沒有引擎運轉聲，行駛時真正又淡定又寧靜，舒適性極高。

▲ 車頭的廠徽位置，揭起後是加添水撥水的地方，是車壇首創。

▲ 車體結構部分位置起用碳纖強化樹脂（CFRP）製造，能稍為抵消電池帶來的重量。

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規格表

售價：$798,000起（一換一計劃）

車型：5 門 5 座位電動 SAV

電池：71kWh 鋰離子電池

最大馬力：326ps

峰值扭力：64.24kgm

驅動形式：四輪驅動，雙摩打，單速自排

懸掛：前雙願骨／後五連桿

車身長X闊X高：4,953 X 1,967 X 1,695mm

前後輪軸距：3,000mm

淨重：2,365kg

風阻系數：CD0.25

輪胎：前／後 ～ 275/40R22

0-100km/h 加速：6.1 秒

極速：200km/h

最高續航力：425km（WLTP）

充電時間：每小時補充 299 公里行程

查詢：BMW Concessionaires（3129 9000）