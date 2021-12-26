【健康增值】本港患高血壓人口達3成　唔理會有咩後果？可以點改善？

心血管疾病大家聽得多，為人熟悉有冠心病（心臟及血管）及腦血管病（如中風），香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生指，較少人留意是高血壓及周邊血管疾病（手部、足部、腎臟及頸血管）也屬心血管疾病之列。疫情前航班往來頻繁，常聽到的經濟艙症候群，指旅行中長時間坐着不動，腿部深層靜脈可能會積聚血塊，脫落後經右心房心室流往肺動脈，造成脈動脈血管栓塞，也屬於心血管疾病一種。

本港最常見的心血管疾病是高血壓，緊隨其後是冠心病與腦中風。「冠心病是心臟血管栓塞或嚴重收窄導致心臟病發，腦中風是腦血管收窄或栓塞，這兩個情況大家會擔心些，但高血壓則考慮得較少，因患高血壓者眾，根據2015年一項相關普查，本港人口罹患高血壓高達3成，由於高血壓大多無即時生命危險，所以大眾往往掉以輕心。」

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4成病人兩年內復發或需進行手術

有外國研究顯示，心血管病者2年內復發或需要進行手術治療比率高達4成，陳醫生說：「睡眠不足易引起心臟病發、長期生活壓力、情緒低落不開心，對心臟及腦血管健康皆有影響。另外，如不理會『三高』指數，復發率都會較高。」

另一原因則與病人自我管理有關，為了解心血管病患者的生活習慣、治療依從性及對再病發的看法，香港心臟專科學院、香港病人組織聯盟、香港復康會、新健社、聖雅各福群會及關心您的心組成「心血管病二級預防關注組」，於今年中旬進行問卷調查，共訪問551名心血管病患者及264名照顧者。受訪患者平均在10年前首次病發：43%曾腦中風、28%為冠心病、51%患高血壓、36%有高血脂或高膽固醇及26%患糖尿病。

從病人的自我管理方面審視，包括病人能否不吸煙、每周進行150分鐘以上中等強度運動、飲食5份蔬果、少吃高糖高脂高鹽及反式脂肪食物，結果顯示，能達致以上4項目標的受訪病人僅得一半，意謂有半數患者，就算曾經歷過心血管病發，也未能謹守健康生活模式。

難遵從「三低一高零反式」

陳醫生謂，從病人的回應知悉，他們感到最難達致是「三低一高零反式」（低油、低糖、低鹽、高纖維及零反式脂肪）的生活習慣，初期半年會較能謹守遵從，之後會變得難維持。「關注組綜合原因，第一類病人覺得已做心血管手術便一了百了，如下次血管再栓塞，再做一次手術疏通好了。第二類患者是感到難以改變飲食生活習慣，病發後一直要維持三低一高零反式和做運動的健康生活方式，知易行難。」

另一值得關注是，受訪者對「三高」意識薄弱，不知道「三高」理想指標，根本難以有效控制病情。陳醫生重申：要預防心血管病重來，第一項上血壓不超過140mmHg、下血壓不超過90mmHg，如上壓保持130mmHg下壓保持80mmHg更理想。第二項血糖水平重點是糖化血紅素（HbA1c，能反映過去3個月的平均血糖值），理想數值是7%或以下。第三項膽固醇水平為最重要，心血管疾病與壞膽固醇水平息息相關，積聚愈多愈影響血管健康，曾心臟病發者壞膽固醇要低於1.4mmol/L。

「病人覆診時，不要只問醫生情況好唔好，而要仔細些問清楚實況及數字。若數字偏高了，可儆醒自己是否最近少做了運動抑或放肆了飲食？從中作出改善，維持至目標水平。」

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作者、責任編輯：周美好

(節錄）

【原文：通波仔搭橋手術風險隨次數增加 慎防心血管病二次病發】

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