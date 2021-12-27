【理財Star Talk】東張主持林希靈為繼承家族傳統　孖男友6位數創節慶食品品牌

TVB節目《東張西望》早前連日報道聾啞人士美華的單位被女保安阿娟侵佔，引起全城關注。負責採訪此宗個案的《東張西望》主持林希靈（Agnes）表現獲網民讚賞，亦因此被封為「正義女神」。

助美華質問娟姐

林希靈坦言一開始沒想過會有這麼大的迴響，當初是美華的鄰居找《東張》團隊求助，希靈透露：「因為美華在這裏住了很多年，鄰居都是看着她長大，有一位婆婆看見她露宿且知道發生甚麼事，並發現本來是一名保安的阿娟突然住在其家中，所以便致電給我們。」

希靈於採訪時無懼娟姐發脾氣且向對方提出質問，因此被封「正義女神」。她表示感謝的同時，亦謙稱過獎：「找阿娟前沒想過會發生甚麼爭執，本來只是覺得美華很慘，她就是這個社會上最需要幫助的人，為何要被欺負呢？如果連我們也不出聲，那便沒人可幫助她，那刻便忍不住跟阿娟討論一下。」

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情侶檔開店 承傳家的味道

希靈知道當藝人沒太多保障，於是，愛吃的希靈決定進軍飲食界，與在ViuTV當藝人的男友陳安立（Brian）齊齊創業開店，未雨綢繆。

開創食物品牌是源於希靈的婆婆，她指：「婆婆每年新年都會自己刨蘿蔔，製作蘿蔔糕、煮粥給我們，但隨着其年紀愈來愈大，沒有人再承繼這傳統。」所以，她便決定製作一些無添加、無防腐劑兼全人手製作的節慶食品，這也是希靈婆婆的味道。

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儲錢心得 收入分成3份

希靈透露為飲食生意投資了約6位數字，談到投資涉及風險，她直言：「很多人認為做生意就是博一博，會有風險。但我會去想如何將風險減至最低，如果沒把握便將錢丟進去做生意，便覺得很不理智。」

她認為需要有一定的把握及理智去處理它：「始終也是辛苦錢來的，不想半途而廢，努力使這品牌令更多人認識。」

為不把錢亂花，希靈一向都會將收入分成3份：「一份是日常使費、一份是用來儲、另一份則為緊急錢。日常使費就是將膳食和交通都包括在內，我想任何時候也不要使用儲的那筆錢，也就是我的『姑婆本』，一直放於此不動。」

作者：梁樂欣

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文：林希靈和男友未雨綢繆齊創業 與陳安立互相扶持︰信任最重要（收費文章）】

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