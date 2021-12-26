【職場福利】在家工作受傷可獲賠償？加拿大法院裁定WFH受傷屬工傷意外

在家工作（WFH）這種上班新模式日漸普及，隨之而來的是相關員工保障制度的改變。例如在家工作時受傷，能否被視作工傷？

現時加拿大魁北克省（Quebec）的勞工法官給了答案，裁定一名於加拿大航空（Air Canada）任職的員工，在家工作時從樓梯摔傷，應獲得工傷賠償。這項裁決是該省第一宗員工因在家工作受傷，而被判獲得賠償的案例。對此，O'Brien Avocats的商業律師Arnaud Rainfray表示，這是一項非常有趣的裁決，肯定會對魁北克省的企業產生影響，將進一步定義工作場所的界限和僱主責任。

該案事主於加拿大航空公司擔任客戶服務代理，在家工作期間，在落樓時意外絆倒而受傷。她表示，自己應有資格獲得工傷賠償，但加拿大航空公司並不同意。加拿大航空公司的代表稱，這次樓梯摔倒事件並非於工作期間發生，該員工身處其私人空間，而且摔倒發生在她出門吃飯的時候，這項活動與工作沒有任何關聯。

為以後同類事件 奠定基礎

法官卻不同意，稱員工的傷害符合「工作期間發生的突然和意外事件」的定義。他指出，魁北克省許多公認的和補償性的工作事故，都發生在僱主無法控制的地方，例如酒店房間、會議廳和第三方管理的停車場。他還表示，該名員工當時從家中的辦公地方，行樓梯去吃午飯的唯一原因，是因為她受制於加拿大航空公司強加的工作時間表。

該員工的工會代表，在整個法律訴訟過程中為她辯護，她表示對裁決感到滿意，且已完全康復並重新開始工作。工會的代表認為，這項裁決澄清了，即使在家中，如果員工於往返工作場所途中受傷，將被認定和在工作場所受傷無分別，並為以後的同類型事件奠下基礎。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：加判決：WFH受傷 僱員獲工傷賠償（收費文章）】

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