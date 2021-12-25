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【理財StarTalk】高鈞賢內地發展6年回巢　生意多番挫敗悟經營之道

個人增值 19:00 2021/12/25

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提起無綫的香港先生，最令人印象深刻的，非首屆冠軍得主高鈞賢（Matthew）莫屬。6年前他約滿TVB後離巢北上發展，人氣不俗，但最近他就決定將「基地」遷回香港，重返娘家拍劇。

今年37歲的Matthew，更早就看通不能單綫發展事業的道理，8年前已與朋友合資開車房，亦開過餐廳、Playgroup及時裝店等。縱然非所有生意都一帆風順，卻教曉他一套經營之道：最緊要自己鍾意。

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高鈞賢自7歲就隨家人移民加拿大，後來當上模特兒，2005年只有21歲的他，就憑住大熱姿態於首屆香港先生選舉中奪冠入行，並獲無綫力捧。可惜在TVB的9年間，星途一直平平，直至2014年完約後，他有感發展難再有突破，就決定離巢轉戰內地博一舖，反而獲得不少電視劇一綫演出機會，如與關智斌合作的《山海經之赤影傳說》、與羅嘉良演父子的《灣區兒女》，以及於《包青天》中飾演展昭等，更獲得年度劇集最佳潛力男演員獎項。

然而，就在發展順遂之際，他毅然決定將事業重地搬回香港，並與邵氏簽了5年經理人合約。「這次回巢，坊間有說我是因為要挽救女友感情，其實最主要原因是我養了15年的狗仔開始年紀大，想回來看看牠。加上疫情工作叫停，又一直在內地長達6年多，不如趁機回來探望家人及狗仔。」

愛玩車投資開車房

其實除家人和愛犬外，在香港令Matthew最掛心的還有他的生意。「早於8年前我已跟朋友合作開車房，雖然很多人都知我有開餐廳、Playgroup等，但車房反而是我的第一盤生意，亦是最沒有宣傳及最低調的。幸運地我遇上一位好拍檔，他由一間大型車房跳出來自立門戶，我們一拍即合，當年我只投資5萬元便創業。」

不少男人視車如命，Matthew亦不例外。「在加拿大16歲就可揸車，當時朋友們放學就去玩去蒲，我就邊打校隊，邊做4份兼職，目標就是儲錢買車。一年半後我終於儲夠30多萬，買了人生第一架兼且是我的Dream car本田Prelude，當下簡直覺得是人生一大成就！當選港男後更試過為買Jeep而放棄買樓，可能後生大無畏吧，現在的確有點後悔，哈哈。」

愛車的情意結，更驅使他想增進更多有關車的知識，以及改變大家對車房的印象。「一般人可能會覺得車房污糟邋遢，甚至不老實。我和拍檔就想改變這一貫想法，希望增加車房透明度，首要是教識客人究竟愛驅有甚麼毛病，並如實跟客人說用原廠或副廠料有何分別，細心解釋每個細節，讓他們更安心及信任我們。」

多次做老闆慘蝕離場

他亦慶幸車房經營至今仍未需要再加注，雖然頭幾年未有錢賺，但起碼沒有蝕錢，令他壓力大減，可以專注研究未來發展。相反，當年他投放最多心機去宣傳及營運的幾門生意，卻是「傷」得他最深。

「車房後開過居酒屋、服裝店、Playgroup、芭蕾舞學校，全部都是輸錢贏經驗。正所謂力不到不為財，譬如開Playgroup，當年我想到用英文教Drama，如果我本身是老師，自己教絕對不成問題，可賺份人工，但我興趣是拍戲。頭一年生意是不錯，很快收支平衡，但後來突然有老師離職，就殺我個措手不及，沒分店調動人手之餘，經常轉換老師家長又不滿。」

隨後開居酒屋，他又遇到與拍檔理念不同、租金高、人工貴等問題，而且自己對飲食業完全不熟悉，沒能力去處理，生意急轉直下。「你問我經營哪門生意最難？其實全部都難，因為非自己本行，故Playgroup及餐廳是蝕得最厲害，令我很挫敗，更放棄做生意，決定專心在內地拍戲賺錢算罷。雖然生意觸礁，但反而令我增加經驗，是比賺錢更寶貴。」

失敗悟出經營之道

更重要的是，經歷多番挫敗，教曉他往後的經營生意之道。「之後我學識了，原來搵啱自己喜歡做的事是很重要，創業一定要揀些自己有興趣及用得着的，至少客人跟我聊天時，也不會覺得無聊。而且別麻木追求潮流，不要怕失敗，那怕是做生意也好，拍劇也好，失敗最壞結果就是趴低，如往後退就完了，亦不要過分為追求金錢而去做，累積經驗更重要。」

他亦參考內地一間咖啡小店的經營模式，希望將這概念帶入車房中。「那間咖啡店面積僅100呎，雖然舖面細細，但勝在做得夠精夠好。我想借鑑在香港市區每個點開一間小型車房，維持高質素之餘又幫到人，做到連鎖效應。」他笑言暫時目標希望能於未來一年開多兩間分店，做好生意模式後再發展，他亦深信只要用心做的話，必定能愈做愈好。

 

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：高鈞賢北上賺人仔6年重回TVB 為興趣開車房 無懼多次創業失敗

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欄名 : 理財Star Talk

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