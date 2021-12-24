【消費優惠】AEON一連四日「YEAR END SALE超級勁減」活動　貨品低至8折

AEON將於明天（25日）至12月28日舉行「YEAR END SALE超級勁減」，部分商品更低至8折優惠。同時，AEON日本食品節亦會於明天（25日）至1月2日期間舉行，提供多款日本新鮮食材、零食、飲品。

「YEAR END SALE超級勁減」活動期間，嬰兒服裝、嬰兒及孕婦用品等照價8折；家品、傢俬、床品、玩具等照價9折；而超級市場、電器等則照價95折。

AEON亦同時進行會員及信用卡3大推廣優惠：

優惠1：AEON升級會員積分樂

AEON升級會員於期內作任何消費，均可獲3倍會員積分。

推廣期：2021年12月25日至2021年12月28日

優惠2：AEON信用卡「冬日分期賞」優惠

憑合資格AEON信用卡於AEON Stores及AEON STYLE內作免息分期付款滿3,000元以上，可享150元現金回贈。

登記期及推廣期：2021年12月6日至2022年1月2日