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【消費優惠】AEON一連四日「YEAR END SALE超級勁減」活動　貨品低至8折

精明消費 18:25 2021/12/24

分享：

AEON將於明天（25日）至12月28日舉行「YEAR END SALE超級勁減」，部分商品更低至8折優惠。同時，AEON日本食品節亦會於明天（25日）至1月2日期間舉行，提供多款日本新鮮食材、零食、飲品。

「YEAR END SALE超級勁減」活動期間，嬰兒服裝、嬰兒及孕婦用品等照價8折；家品、傢俬、床品、玩具等照價9折；而超級市場、電器等則照價95折。

AEON亦同時進行會員及信用卡3大推廣優惠：

優惠1：AEON升級會員積分樂
AEON升級會員於期內作任何消費，均可獲3倍會員積分。
推廣期：2021年12月25日至2021年12月28日

優惠2：AEON信用卡「冬日分期賞」優惠
憑合資格AEON信用卡於AEON Stores及AEON STYLE內作免息分期付款滿3,000元以上，可享150元現金回贈。
登記期及推廣期：2021年12月6日至2022年1月2日

優惠3：MollyFantasy優惠
如顧客一次過購買代幣每滿100元，即可隨機獲贈優惠券一張，多買多送。
推廣期：2021年12月22日至2021年12月28日


■「YEAR END SALE超級勁減」精選優惠■

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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