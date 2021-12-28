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【消費優惠】莎莎精選美妝產品加$1多1件　九龍酒店新春賀年糕點早鳥8折

精明消費 07:00 2021/12/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 莎莎：年尾大折日  精選產品加$1多1件 

即日起至12月30日，莎莎舉行年尾大折日，精選產品加$1多1件，當中包括L’ORÉAL 青春密碼酵素眼部精華液、MAYBELLINE 眼唇二合一卸妝液及Vaseline 凡士林花士苓等。

部分產品於莎莎網同步發售​，一切價錢以店舖展示為準，部分貨品只限指定店舖發售。每款產品，每人最多只限買6件。所有貨品、數量有限，先到先得，售/購完即止。

$1多1件精選產品：

  • L’ORÉAL 青春密碼酵素眼部精華液 20ml 249元/件
  • MAYBELLINE 眼唇二合一卸妝液 150ml 95元/件
  • Haruhada 馬油滋養沐浴露 600ml  108元/件
  • COLLISTAR 牡丹嫩肌淨膚卸妝乳 400ml 138元/件
  • Soo Beauté 紅茶抗氧 / 洋甘菊舒緩 / 玫瑰水亮茶包面膜 23ml x 5片 79元/件
  • Vaseline 凡士林花士苓 100ml 19元/件​

另外，銀聯用戶只要透過雲閃付，下載優計劃電子優惠券，於香港門市以銀聯二維碼消費淨額滿1,000元即可減150元，滿500元亦可減50元！買指定香水套裝仲可額外再減30元。

優惠詳情

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2. 九龍酒店：新春賀年糕點早鳥優惠8折

新春佳節將至，九龍酒店推出賀年糕點，即日起至2022年1月23日或之前於網上商店訂購，可享高達8折早購優惠！換領時間為 2022年1月24至2月1日，每日中午12時至晚上9時。

  • 櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕，原價198元，8折後168.3元
  • 椰汁馬蹄桂花糕，原價298元，8折後253.3元
  • 龍逸軒兩全其美套裝包括：
    櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕
    皇牌XO醬
    原價536元，8折後428.8元
  • 龍逸軒金玉滿堂套裝包括：
    櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕
    椰汁馬蹄桂花糕
    原價496元， 8折後396.8元

 

    點擊圖片放大

網上預訂

3. Cherry床上用品：土瓜灣開倉低至1折

即日起至2022年1月3日，Cherry床上用品於土瓜灣舉行開倉，低至1折起。

  • 純棉780針床笠連枕袋 99元起
  • 100%天絲套裝 499元起
  • 高級羊毛被 399元 （每人限購1張）

其他優惠可瀏覽：Cherry網站

    點擊圖片放大

Cherry 土瓜灣開倉

日期：即日至2022年1月3日（假期照常營業）
時間：上午10時30分至晚上7時30分
地址：九龍土瓜灣旭日街11號志聯昌工業大廈6樓全層
查詢：2330 6811
付款方式：部份指定商品只收現金，其他商品購物滿600元可以信用卡（Visa、Mastercard、銀聯）付款

撰文：hket小編

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