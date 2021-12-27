【職場調查】兩性收入不平等　婦女因生育錯過升職或須轉低薪工作

▲ 【職場調查】兩性收入不平等 婦女因生育錯過升職或轉低薪工作

自1990年代中期以來，婦女接受教育的比例提升，使男女在職薪酬差距縮小5%。不過，有研究發現，在就業率、工作時間和時薪方面，現今男女之間仍然存在巨大的不平等。2019年，職業女性每小時的收入仍比男性低19%，當中最大的因素為生小孩。

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男性收入不受生育影響

財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）近日的數據顯示，當生下小孩後，男性的平均收入幾乎完全不受影響；但是女性在勞動力市場參與率，以及工作時數方面卻急劇下降，她們不是錯過了晉升機會，就是轉而從事低薪工作。

丹麥和奧地利亦有研究發現，80%以上的性別差距可以用所謂的「兒童懲罰」（Child Penalties）來解釋。專家得出結論，生小孩的政策環境結合不同因素，限制了女性和男性從事他們相對擅長的工作，從而為經濟活動有效分配資源製造障礙。

此外，諮詢公司Timewise的調查發現，美國有91%的全職母親和84%的父親，較喜愛彈性工作的上班模式。然而，到2021年，只有25%的工作提供這個選擇。調查總結，在僱主抱怨員工短缺的時候，卻因上班模式不同，而排除眾多潛在的候選人，做法相當不合理。

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責任編輯：蕭寶玲

【原文：職場兩性仍不平等 婦女因生育受壓】

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