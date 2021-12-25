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【健康增值】中醫教外敷食療防異位性皮膚炎復發　切記勿用高水溫洗澡

個人增值 15:00 2021/12/25

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秋冬季節常見皮膚乾癢，亦是異位性皮膚炎等皮膚病復發旺季，其病以皮膚乾裂、脫屑或患處局部出水為特徵，為俗稱濕疹的其中之一成因。以下將介紹氣候乾燥，引發皮膚痕癢的預防及應對方法。

要避免長時間高水溫洗澡，以免皮膚油份水份過度流失，致皮膚乾燥爆裂、發炎痕癢。控制水溫度只略高於正常人體體溫，至大約40度；洗澡的時間不要過長，冬日時洗澡以達到能基本清潔為目標，不過度浸洗。此外，不宜過量使用肥皂或清潔用品，對於濕疹復發患者，可使用凡士林替代肥皂，直接塗上皮膚，清水洗擦至皮膚不黏手為宜。若面部皮膚敏感，潔面則宜簡約，只使用清水洗面，再以紙巾印乾面部水濕，避免用力過度抹擦皮膚。

至於食物注意及調理方面，由於中醫理論「肺主皮毛」及「肺喜潤而惡燥」，飲食應避免辛辣煎炸等刺激性食物，以免誘發肺熱內熱，引致皮膚炎症痕癢復發。建議平常可多進食潤燥生津食物，例如百合、生地、沙參等。若需夜睡或睡眠不足者，身體易傾向陰虛體質，見口乾身熱、煩躁多夢，保健可用花旗參或石斛焗茶服用。若皮膚症狀不至出水嚴重者，可以百部、苦參煎煮外洗，有良好止癢潤燥功用。

總括而言，避免洗澡過熱時間過久，皮膚適度搽上薄薄一層保濕精華，少吃辛辣刺激性食物，或以中藥外洗皮膚，可有效控制或預防皮膚乾癢復發。

 

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

（節錄）

【原文：預防異位性皮膚炎復發

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