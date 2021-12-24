【MPF】駿隆：2021年強積金料人均暫蝕$3,303　總結10件你要知道的MPF大事

2021年又來到尾聲，今年全球受通脹、疫情及央行政策等因素挑戰。在市場起伏不斷的情況下，今年打工仔的強積金「成績表」表現會如何？駿隆回顧MPF表現上落因素，並分析今年十件「強積金大事」，助大家為明年強積金部署。

1. 強積金表現波動 年初至今人均蝕3,303元

截至12月17日，駿隆強積金綜合指數下跌0.4點（跌0.2%），報254點。股票基金指數跌2點（跌0.7%），報351點；混合資產基金指數升1點（升0.3%），報256點；固定收益基金指數微升0.1點，報128點。月內強積金每人平均蝕414元，年初至今人均約蝕3,303元。

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2. 強積金基金及其資產分類表現不一

今年於相同資產類別中，個別基金表現仍見分歧，原因之一是所投資的個別板塊表現較大市和其他板塊優勝。以歐股表現爲例，年初至今表現最差及最佳基金回報為1.5%至22.4%，差距高達20.9%；而環球股票基金表現差距亦見近20%，成員需注意選中表現較佳的資產類別的同時，所屬強積金計劃的基金回報表現亦猶為重要。

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3. 龍頭5大強積金供應商回報參差

市場前五名強積金供應商（依次為宏利、滙豐、永明、友邦及中銀保誠）表現不一。當中宏利環球精選（強積金）計劃綜合回報為1.2%，為市場共26個強積金計劃中表現最佳；而萬全強制性公益金計劃及友邦強積金優選計劃則分別錄得0.7%及0.4%回報。另外，5大強積金供應商中有3間表現皆跑輸市場；當中永明彩虹強積金計劃回報最差，低見負3.1%，為本年最差五個計劃之一。

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4. 固定收益資產僅人民幣相關基金造好

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5. 疫情及經濟因素預期仍持續令市場波動

2021年各國疫苗接種率漸增且經濟活動逐漸復甦，帶動需求回溫，但供應仍受Delta及Omicron等新變種病毒帶來的防疫措施和恐慌影響使復甦中斷，造成供求失衡。供應鏈短缺及通脹造成2021年全球股票市場表現波動。

6. 強積金資產由低風險流向高風險資產

2021年初以來成員有將資金轉移至高風險資產的趨勢，成員將資金由80%至100%混合資產（淨流出75.7億元）、保守基金（69億元）及保證基金（58.5億元），轉到美國股票基金（淨流入91.5億元）、核心累積基金（60.7億元）及大中華股票基金（56.5 億元）。

7. 強積金對冲將落實取消

按政府最新的施政報告所述，當局將計劃於明年初向立法會提交草案，落實取消強積金對冲。計劃生效後能為僱員保留強積金支柱所提供的退休保障功能，但或將對企業構成一定的經濟壓力，僱主及僱員都應預早計算計劃落實後所帶來的影響。

8. 僱員對強積金期望回報不實際

根據駿隆今年委託香港民意研究所進行的民意調查結果，僱員平均預期強積金年度回報為19%，遠高於過去20年強積金平均實際回報的4%及同期通脹率1.8%；而駿隆另一項調查結果則顯示僱主預期強積金回報為7.1%，較僱員的預期為低但更貼近過去實際數字。

9. 企業ESG大趨勢 僱員財務健康可由強積金提升

積金局11月曾表示當局正制訂一套指導原則，以協助強積金受託人從財務風險管理的角度將環境、社會、管治（ESG）因素納入強積金基金的投資和風險管理流程。事實上，社會因素當中的「健康與安全」同時涵蓋身心層面，例如僱員的心理健康。企業亦能透過完善僱員的強積金選擇及強積金教育，協助改善僱員財務健康。

10. 審慎選擇2至3個計劃 訂立4至6%的明確回報目標

駿隆呼籲業界可以3招提升整體強積金投資回報：僱主審慎選擇2至3個計劃、給予僱員計劃選擇權，以及訂立4%至6%的明確回報目標，這有助成員更積極管理強積金，改善他們對強積金的信心，從而提升退休後所能獲取的保障。

想知更多關於MPF的消息，請留意強積金懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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