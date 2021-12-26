▲ 【好去處】港島西龍虎山45分鐘迷你森林浴 忘卻塵囂感受自然之美

近年流行的森林浴，鼓勵人走進大自然，以五感感受森林，讓心靈回復平靜。位於港島西的龍虎山環境教育中心將於12月推出「身森一小步」計劃，其中包括全新的45分鐘迷你森林浴體驗。趁秋風送爽之際，何不暫且忘卻塵囂，用心去享受一下自然之美？

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其實「森林浴」這詞在山野界並非新鮮事，可追溯至80年代的日本，當時日本政府開始注意到科技熱潮帶給城市人的副作用。於是他們就借鑒日本神道教與佛教的修行方式，透過推動森林浴（Shinrin-yoku）讓都市人與大自然重新連繫，為身心放鬆及減壓。

「森林浴最基本目的是要幫大家打開他們的五感，帶他們漫步林間，以視、聽、嗅或觸覺等感受身邊環境及大自然，如簡單感受站立的感覺、用手感受心臟位置或跳動的節奏等，範圍可以很闊。」龍虎山環境教育中心導賞員森林浴嚮導Joanne說。

放慢步伐隨心出發

原來龍虎山環境教育中心並非首次舉辦森林浴活動，自2018年起中心就與香港森林浴創辦人Amanda合作，推出2.5小時的森林浴體驗，而今年這個則是45分鐘的迷你版。「森林浴自推出以來一直很受歡迎，收到很多查詢。但起初中心僅得幾位森林浴嚮導，供不應求，所以我們就抽出精華部分設計這個迷你版，讓就算未能花兩、三小時的人也能體驗一下。」

接着就是下半部分的「漫遊體驗」，Joanne會帶大家由涼亭走回教育中心，但這次可更放慢步伐，由五感及心出發，當看到或聽到有趣的事及聲音時，甚至可停下腳步，用心細味、領會，毋須追趕，或許會感受到平日察覺不到的新鮮事。

迷你版適合森林浴初哥

「導賞團是會推介郊野徑平日動物常出沒的地方，但森林浴的着眼點反而是環境要有自然元素，選擇的路綫相對不是熱門景點，感覺才較重要，並且要有空間，只要身心準備好的話，打開感官便可開始。」

這個45分鐘迷你森林浴體驗將於12月4日起的逢周六、日舉行，基於限聚令下，每組連森林浴大使合共4人，而且碧珊徑以平路居多兼有樹蔭，輕鬆易行，行山初哥不妨一試。

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過百種雀鳥蝴蝶棲息地

位於港島西的龍虎山，與香港大學幾乎只有一條馬路的相隔，是與太平山、西高山接壤的兩座連峰。在20世紀初時，港英政府曾在山上興建如松林炮台及碉堡等軍事設施，隨着戰後荒廢，這裏就成為港島西居民的後花園。

除屬入門級的碧珊徑外，龍虎山亦有多條行山徑，難度屬一星級。主要由龍虎山教育中心出發，沿克頓道步行約40分鐘至松林炮台後，可再選3條路綫，分別是再走60分鐘到太平山山頂、走45分鐘至西高山山頂，或是走20分鐘至碉堡，沿途可看到不少昔日歷史遺迹及建築，而且走畢各路程亦只需3小時左右，是秋日行山輕鬆遊的熱門地。

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45分鐘迷你森林浴體驗 地點：香港半山旭龢道50號龍虎山環境教育中心

費用：每位40元

網址

作者：黃依情

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

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【原文：45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美】

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