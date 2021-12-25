▲ 【聖誕節2021】YM²裕民坊巨型動畫聖誕樹 戶外幻彩玻璃屋最啱打卡

YM²裕民坊由即日起至2022年1月2日舉行Merry GIFmas大叔「型」聖誕，市區重建局邀請了英國動畫大師James Curran合作，以GIF動畫創作出巨型GIFmas Tree，是全港首創，配搭戶外幻彩玻璃屋，讓大家感受英國大叔生動又鬼馬的愛。

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巨型聖誕節動畫樹 特設互動遊戲

YM²中庭會有超大型LED圓柱屏幕，以及播着James全新創作的聖誕節動畫系列。動畫糅合了懷舊電視機設計元素，創作出全港首個5.5米高由GIF動畫構成的GIFmas Tree，樹上不單播放着James玩味有趣的動畫，更特設互動遊戲及拍照裝置，最適合打卡。

互動遊戲最多可容納6名玩家同時參與，玩家只需左右揮動雙手，便可接住從天而降的虛擬聖誕飾物，於限時內拿好飾物後，還可拍下開心的聖誕合照。

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YM²的空中花園更有戶外幻彩玻璃屋，玻璃屋由教堂彩色玻璃組成，日間透過天然光綫可折射出幻彩效果，一家人可以在幻彩玻璃屋拍下聖誕合照。而顧客於推廣期內在最多兩間不同商戶內，憑即日消費滿300元，更可以換領不同獎賞。

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責任編輯：黃依情

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【原文：YM²裕民坊Merry GIFmas大叔「型」聖誕 全港首創巨型動畫聖誕樹】

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